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      ЦБ Китая влил 400 млрд юаней в финансовую систему

      09:55Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Центральный банк Китая предоставил новые краткосрочные и среднесрочные кредиты в среду, но сохранил стоимость заимствований без изменений, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/PETER TREBITSCH

      Народный банк Китая предоставил кредиты сроком на один год на сумму 300 млрд юаней ($43,51 млрд) в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF).

      Регулятор сообщил, что процентная ставка по однолетним кредитам MLF осталась на уровне 3,25%, как и в ходе предыдущих операций.

      Центробанк в среду также влил в финансовую систему 100 млрд юаней в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО.

      Ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО сохранена на уровне 2,65%.

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      Центральный банк обычно вливает ликвидность, когда наступают сроки погашения ранее предложенных кредитов. Однако в среду не наступает срок погашения кредитов MLF или обратных РЕПО.

      В заявлении центрального банка говорится, что вливание ликвидности призвано "компенсировать влияние ряда факторов, включая налоговые платежи и спрос на наличные деньги", и обеспечить, чтобы ликвидность банковской системы была достаточной в преддверии китайского Нового года, празднование которого начнется на следующей неделе.

      Растущий спрос на наличные деньги со стороны компаний и домохозяйств перед праздником, поток специальных облигаций, выпущенных местными органами власти, и ежеквартальные налоговые платежи корпораций в совокупности привели к сокращению средств в банковской системе. Некоторые аналитики ожидают, что дефицит ликвидности составит до 2,8 трлн юаней, отмечает Reuters.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ЦБ Китая принимает активные меры по смягчению монетарной политики, пытаясь сгладить кризис ликвидности в январе. Регулятор снизил с 6 января коэффициент резервных требований на 50 базисных пунктов для всех банков.

      "Данная мера направлена на сокращение количества наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов, и высвобождение около 800 млрд юаней ($114,91 млрд)", - заявил Народный банк Китая.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, кредиты, ликвидность, обратное РЕПО, Народный банк Китая, MLF

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