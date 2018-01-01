Мадуро распорядился продать 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту

Это почти шестая часть всех сертифицированных (государственных) запасов страны.

Фото: Cristian Hernandez/EPA-EFE

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".За нефть заплатите электронной монетой! Николас Мадуро подписал указ о продаже "черного золота" за венесуэльскую криптовалюту. Об этом заявил президент Боливарианской Республики.Так, в ближайшее время госкомпания PDVSA в обмен на цифровую наличность реализует 4,5 млн баррелей из 30 млн, что находятся в сертифицированных запасах.После выполнения этого указа венесуэльский производитель должен ежедневно обменивать на El Petro 50 тыс. баррелей, "до тех пор пока не будет выполнена цель по переводу продаж всей производимой нефти на петро".Тотальная петрофикация энергетической отрасли не обошла стороной и зарубежные компании: теперь заправиться топливом в Каракасе самолеты иностранных авиаперевозчиков смогут только в обмен на цифровую валюту Венесуэлы.