ЕАЭС готовится создать зону свободной торговли с Индией

Кроме того, стороны активно работают над новым соглашением о взаимной защите инвестиций.

Фото: ЕЭК

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".О ведущейся сразу по двум соглашениям работе в интервью The Times of India рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."В настоящее время Москва и Нью-Дели ведут энергичную работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений, что, безусловно, повысит защищенность инвесторов с обеих сторон. Этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией", - рассказал глава российского дипведомства.Как писали ранее "Вести. Экономика" , в интервью The Times of India Сергей Лавров рассказал также о причинах глобального тренда по дедолларизации, назвав процесс объективной реакцией "на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты".Соглашение о ЗСТ уже заключено между ЕАЭС и Вьетнамом, Сингапуром, а также Сербией. Кроме того, подписано временное соглашение с Ираном, которое в перспективе должно привести к образованию зоны свободной торговли. Также ведутся переговоры с Египтом, Израилем и Аргентиной. Создать ЗСТ с Евразийским экономическим союзом хотят Иордания и Таиланд. В общей же сложности ЕАЭС получил уже 50 предложений от различных стран и объединений об установлении партнерских отношений.