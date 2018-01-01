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      Total перенесет финансовый центр из Лондона в Париж после Brexit

      11:32Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Французский энергетический гигант Total планирует вывести свои деньги из Великобритании после Brexit и вернуть свой финансовый центр в Париж, пишет The Guardian.

      Гендиректор Total Патрик Пуянне. Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

      Генеральный директор Total Патрик Пуянне объявил о планах компании перенести свой центр финансовых операций из Лондона обратно в Париж, в "сердце экономической и финансовой системы Европы", к концу 2020 года. Это решение затронет 60-70 рабочих мест в компании.

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      "Total вернет свои деньги обратно в Париж", - заявил Пуянне на финансовой конференции во французской столице во вторник.

      Позже он написал в Twitter, что это было "логичным решением", учитывая решение Великобритании выйти из Европейского союза.

      Пуянне отметил, что с юридической точки зрения "это мало что меняет", но Total надеется подать сигнал, что Париж является привлекательным местом для бизнеса.

      "Я думаю, это хорошо, что крупные европейские группы демонстрируют свою веру в Европу", - сказал он на конференции Euronext в Париже.

      Решение Total покинуть город вновь вызовет сомнения в том, сможет ли Лондон сохранить свои позиции в качестве важнейшего финансового центра Европы на фоне конкуренции со стороны Парижа и Франкфурта.

      Неопределенность, связанная с Brexit, оказала значительное негативное влияние на экономику Великобритании.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по оценкам Bloomberg Economics экономические потери, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза, уже достигли 130 млрд фунтов стерлингов ($170 млрд), а к концу года они могут увеличиться еще на 70 млрд фунтов стерлингов.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Франция, Лондон, Великобритания, Париж, Патрик Пуянне, Brexit, Total

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