Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов на Мосбирже

Доллар немного снизился, евро слегка укрепился на старте торгов на Московской бирже. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,39-61,47 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,42 руб. - это на 2,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,39 руб., повысившись на 2 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась всего на 0,6 коп. до 64,56 руб.Нефть дешевеет в ходе торгов в среду.К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,2% и составила $64,36 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,2% до $58,13 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 0,5%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов во вторник повысилась на 0,3%.