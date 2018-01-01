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      Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов на Мосбирже

      10:24Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Доллар немного снизился, евро слегка укрепился на старте торгов на Московской бирже. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,39-61,47 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,42 руб. - это на 2,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Курс евро составил 68,39 руб., повысившись на 2 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины уменьшилась всего на 0,6 коп. до 64,56 руб.

      Нефть дешевеет в ходе торгов в среду.

      К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,2% и составила $64,36 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,2% до $58,13 за баррель.

      По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 0,5%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов во вторник повысилась на 0,3%.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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