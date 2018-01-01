Жириновский призвал закрыть микрофинансовые организации, коллекторские агентства и списать долги россиян

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Их деятельность привела к тому, что многие россияне оказались в трудном финансовом положении, полагает политик.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Они загнали граждан в кабалу", - отметил Жириновский в Twitter. "Нужно также списать все 40 млрд руб. долгов", - подчеркнул политик.В свою очередь Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило, что количество одобренных банками кредитных заявок россиян сократилось до минимального значения за последние два года. В 2019 г. банки одобрили лишь 36,9% заявок на кредиты.