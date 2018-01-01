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      Сбербанк увеличил кредитование населения и вклады в 2019 году

      11:02Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Вклады населения в Сбербанке на 1 января 2020 г. выросли на 4,5%, кредитование населения выросло на 17,4%, сообщается в отчетности банка по РСБУ.

      Вклады населения в Сбербанке на 1 января 2020 г. выросли за год на 4,5% до 13,6 трлн руб., депозиты компаний снизились на 4,7% до 6,7 трлн руб.

      Кредиты населению к 1 января выросли до 7,244 трлн руб. с 6,17 трлн руб. на начало 2018 г., кредитование юрлиц снизилось до 13,33 трлн с 13,571 трлн руб. на 1 января прошлого года.

      Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 088,6 млрд руб. Чистая прибыль без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% до 870,1 млрд руб.

      Рубрики: Финансы

      Метки: кредитование, вклады, Сбербанк, экономика РФ, РБСУ

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