Сбербанк увеличил кредитование населения и вклады в 2019 году

сообщается в отчетности Вклады населения в Сбербанке на 1 января 2020 г. выросли на 4,5%, кредитование населения выросло на 17,4%,банка по РСБУ.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Вклады населения в Сбербанке на 1 января 2020 г. выросли за год на 4,5% до 13,6 трлн руб., депозиты компаний снизились на 4,7% до 6,7 трлн руб.Кредиты населению к 1 января выросли до 7,244 трлн руб. с 6,17 трлн руб. на начало 2018 г., кредитование юрлиц снизилось до 13,33 трлн с 13,571 трлн руб. на 1 января прошлого года.Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 088,6 млрд руб. Чистая прибыль без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% до 870,1 млрд руб.