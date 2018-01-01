Российским нефтяникам отменят налоговую льготу

Правительство поручило отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, осуществляющих поиск и разведку месторождений за свой счет.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Льгота предоставляется недропользователям, открывшим месторождения до 2001 г.. Первым на это внимание обратило издание "Ведомости".Поручение дано правкомиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, уточнили в Минфине.Поправки в Налоговый кодекс будут внесены на рассмотрение в правительство до 1 апреля. О сроках отмены льготы говорить пока что рано, добавил представитель Минфина.Понижающий коэффициент 0,7 был введен в 2002 г. после перехода от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы к взиманию НДПИ. Ранее от отчислений власти освободили компании, осуществляющие разведку запасов за свой счет или полностью возмещающие государству расходы на разведку. После перехода к НДПИ льгота позволила сохранить преференции для таких компаний и возместить издержки на поиск и разведку месторождений до 2001 г.По данным Минфина, сейчас льгота предоставляется только трем компаниям. Их название ведомство не раскрывает. При этом около 99% выпадающих доходов бюджета приходится на льготу при добыче нефти, пишет РБК. В 2018 г. льгота была предоставлена всего для 11 участков (лицензий), а объем выпадающих доходов бюджета превысил 1 млрд руб.