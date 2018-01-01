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      Власти Мальты раскрыли имена россиян, получивших "золотые паспорта"

      10:47Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". На сайте правительства Мальты размещен список лиц, получивших гражданство страны в 2018 г.

      В списке оказались имена и фамилии полных тезок российских предпринимателей, в частности акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца "Шоколадницы" Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров "Гуты" Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети "Магнолия" Леонида Лунева, бывшего президента "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева, гендиректора Gamma Development Юрия Находкина, членов совета директоров "Сити Инвест банка" Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

      В списке также указаны имя и фамилия председателя совета директоров компании "Май", бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Игоря Лисиненко и его супруги. Лисиненко подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 г. "Речь идет о глобализации бизнеса: мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы", - подчеркнул Лисиненко.

      В списке значатся имена и фамилии тезки партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи. "Иванян и партнеры" защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами "ЮКОСа". Торкановский также представлял интересы страны в споре России с Грузией и Украиной.

      Мальта стала членом ЕС в 2004 г. С того времени "золотые паспорта" страны получили более 3,5 тыс. человек. Издание Times of Malta обнаружило в списке новых граждан страны пятерых членов королевской семьи Катара - бывшего министра экономики страны шейха Мухаммед Ахмед Аль Тани, его супруги Анади и троих детей.

      Между тем Кипр начал лишать гражданства иностранцев, получивших так называемые "золотые паспорта" за инвестиции в экономику страны. Речь идет об иностранцах, которые не могут доказать законность своих инвестиций, пишут "Ведомости". Газета Cyprus Times сообщила ранее, что своих паспортов лишились девять россиян.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Мальта, паспорт, гражданство, "Май"

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