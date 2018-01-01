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      Авиакомпании России обновили рекорд третий год подряд

      12:01Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Российские авиакомпании за 2019 г. увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2% до 128,1 млн человек согласно предварительным данным Росавиации. Это новый рекорд.

      Пассажирооборот вырос на 12,6% и достиг отметки 322,98 млрд пассажирокилометров.

      По предварительным итогам за 2019 г., авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 млн пассажиров (+4,1% по сравнению с 2018 г.), S7 - 14 млн пассажиров (+21%), "Россия" - 11,6 млн пассажиров (+4%), "Уральские авиалинии" - 9,6 млн пассажиров (+7%), "Победа" - 10,3 млн пассажиров (+43%).

      В декабре 2019 г. российские авиакомпании перевезли более 8,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +4,5%, пассажирооборот - 23 млрд пассажирокилометров, что на +9% больше показателя декабря прошлого года.

      Авиаперевозки в России выросли третий год подряд.

      В 2018 г. российские авиакомпании обслужили 116,1 млн пассажиров, превысив показатель 2017 г. на 10,5%. Это рекорд, и он был обновлен второй год подряд.

      В 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это был новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после двух лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. - 93 млн чел., сообщали ранее "Вести. Экономика".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Росавиация, экономика РФ, авиаперевозка пассажиров, российские авиакомпании

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