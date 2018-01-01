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      Казахстан и Белоруссия до 20 января обсудят вопрос поставок нефти

      11:15Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Казахстан и Белоруссия до 20 января обсудят вопрос поставок нефти, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

      Белоруссия направила предложения о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии, после того как Россия приостановила экспорт нефти в Белоруссию с 1 января. "Мы организуем встречу с ресурсодержателями. И если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна. До 20 января планируется приезд", - отметил Ногаев, сообщает Reuters.

      Белоруссия заинтересована в поставках 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год из Казахстана.

      Между тем Россия и Белоруссия 13 января не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов через Белоруссию.

      Белоруссия с 1 сентября 2019 г. повысила тариф на прокачку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.



      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, Казахстан, Украина, Польша, Азербайджан

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