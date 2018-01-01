Индия войдет в проект освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл", заявил министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

Таймыр. Фото: goarctic.ru

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Да, однозначно", - ответил Прадхан на вопрос о вхождении Индии в проект "Восток ойл".Проект "Восток ойл" предусматривает освоение месторождений "Лодочное", "Тагульское" и "Ванкорское". Частью проекта может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.Проект сложный, и "Роснефть" запросила на его выполнение льготы из бюджета в размере 2,6 трлн руб. Сама компания намерена вложить в "Восток ойл" от 5 трлн до 8,5 трлн руб.