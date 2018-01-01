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      Индия войдет в проект освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл"

      12:03Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Индия войдет в проект освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл", заявил министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

      Таймыр. Фото: goarctic.ru

      "Да, однозначно", - ответил Прадхан на вопрос о вхождении Индии в проект "Восток ойл".

      Проект "Восток ойл" предусматривает освоение месторождений "Лодочное", "Тагульское" и "Ванкорское". Частью проекта может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.

      Проект сложный, и "Роснефть" запросила на его выполнение льготы из бюджета в размере 2,6 трлн руб. Сама компания намерена вложить в "Восток ойл" от 5 трлн до 8,5 трлн руб.

      Рубрики: Энергетика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Индия, Таймыр, "Роснефть", "Восток ойл", "Нефтегазголдинг"

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