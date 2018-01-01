Российский СПГ выгоднее: Индия отказывается от газопровода Иран - Пакистан

Индия не собирается подписывать меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Иран - Пакистан - Индия, заявил индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.

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Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Мы больше заинтересованы в российском СПГ", - сообщил журналистам министр.В сентябре 2019 г. "НОВАТЭК" и индийская H-Energy подписали меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, сообщали "Вести.Экономика". Меморандум предусматривает сотрудничество в поставках СПГ в Индию на долгосрочной основе, возможность совместного инвестирования в СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты "НОВАТЭКа", а также возможность создания совместного предприятия по продаже СПГ и природного газа из портфеля "НОВАТЭКа" конечным потребителям в Индии, Бангладеш и других странах.Россия ведет работу с Индией по проекту строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."У нас подписан меморандум с Ираном и Пакистаном. Сейчас мы взаимодействуем с нашими индийскими коллегами по поводу того, чтобы и с ними подписать меморандум. В целом этот проект в перспективе достаточно интересный. И думаю, что он может быть реализован. Но для этого нужно, чтобы была проведена дополнительная работа, согласованы условия реализации проекта, источники газа, финансирование и так далее", - пояснил министр.Индии и Пакистану нужен иранский газ, чтобы преодолеть возможное замедление экономического роста из-за нехватки энергии. По оценке Индии, потребности в газе составляют 25-30 млрд куб. м в год.В октябре 2016 г. "Газпром" подписал с индийской Engineers India Ltd меморандум о совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию. Транзитерами могут стать Монголия, Китай, Бангладеш, Мьянма, Индия, Оман, Пакистан, Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.Российские компании изучают возможность прокладки морского трубопровода Иран - Пакистан - Индия, а также возможность участия в проекте строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. "Газпром" уже изучил более десятка маршрутов поставок трубопроводного газа в Индию.