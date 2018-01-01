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      "КамАЗ" поставит Москве 200 электробусов на 11,384 млрд рублей

      12:18Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". "КамАЗ" выиграл тендер на поставку Москве в 2020 г. 200 электробусов на 11,384 млрд руб., компания обеспечит также обслуживание техники, отмечено на портале госзакупок.

      Фото: "Ростех"

      Электробусы имеют от 30 до 40 посадочных мест. Поставки пройдут с 1 февраля по 31 августа. "КамАЗ" обязался обслуживать технику до 31 июля 2035 г.

      Власти Москвы на двух тендерах намерены закупить 300 электробусов для "Мосгортранса" на 17 млрд руб. Второй тендер предусматривает поставку 100 электробусов на 5,692 млрд руб.

      В 2018 г. "КамАЗ" поставил Москве 100 электробусов и 31 зарядную станцию, в 2019 г. - еще 100 электробусов и 38 зарядных станций. Компания обязалась обслуживать технику на протяжении 15 лет.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Москва, электробус, "КамАЗ", зарядная станция, "Мосгортранс"

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