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      Путин заявил о расширении господдержки материнства

      12:41Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Судьба России зависит от демографии, заявил президент РФ Владимир Путин. В обращении к Федеральному собранию российский лидер заявил о выплатах для детей до 7 лет и продлении программы маткапитала.

      Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., "сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года". "Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года", - отметил Путин в Послании Федеральному собранию.

      Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет.

      "Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить", - отметил президент РФ.

      "Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - заявил Путин.

      Среди новых мер:

      – 466 тыс. руб. материнского капитала можно получить при рождении первого ребенка,

      – при рождении второго ребенка маткапитал увеличивается еще на 150 тыс. руб. с ежегодной индексацией,

      – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

      "Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше.

      Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия, - пояснил Путин. - Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало.

      Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка".

      "Историческая обязанность - выйти из демографической ловушки. Сбережение и преумножение народа - высший национальный приоритет", - подчеркнул российский лидер.

      "Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей.

      Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.

      Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. руб. на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать - в среднем, это зависит от региона.

      Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации, теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

      Все это существенная поддержка. Но вот я о чем подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребёнку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком".

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, демография, маткапитал, Послание Федеральному собранию, детские пособия

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