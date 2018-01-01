Путин заявил о расширении господдержки материнства

Судьба России зависит от демографии, заявил президент РФ Владимир Путин. В обращении к Федеральному собранию российский лидер заявил о выплатах для детей до 7 лет и продлении программы маткапитала.





Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.



Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. руб. на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать - в среднем, это зависит от региона.



Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации, теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.



Все это существенная поддержка. Но вот я о чем подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребёнку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком". "Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей.Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. руб. на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать - в среднем, это зависит от региона.Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации, теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.Все это существенная поддержка. Но вот я о чем подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребёнку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком".

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., "сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года". "Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года", - отметил Путин в Послании Федеральному собранию.Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет."Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить", - отметил президент РФ."Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - заявил Путин.Среди новых мер:– 466 тыс. руб. материнского капитала можно получить при рождении первого ребенка,– при рождении второго ребенка маткапитал увеличивается еще на 150 тыс. руб. с ежегодной индексацией,– ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет."Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше.Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия, - пояснил Путин. - Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало.Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка"."Историческая обязанность - выйти из демографической ловушки. Сбережение и преумножение народа - высший национальный приоритет", - подчеркнул российский лидер.