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      Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до минимума с 2013 года

      14:24Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, выросла всего на 0,6% в 2019 г., минимальными темпами с 2013 г., свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

      Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

      Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters.

      Экономический рост значительно замедлился по сравнению с подъемом на 1,5% в 2018 г.

      "Это означает, что экономика Германии росла десятый год подряд. Это самый продолжительный период роста с момента воссоединения Германии", - заявил Альберт Браакман, руководитель отдела Destatis, который занимается сбором данных о ВВП.

      Он отметил, что рост частного потребления, увеличение государственных расходов и бурное строительство способствовали росту в 2019 г.

      Частное потребление выросло на 1,6% после увеличения на 1,3% годом ранее.

      Государственные расходы увеличились на 2,5% по сравнению с ростом на 1,4% в 2018 г.

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      В строительном секторе зафиксирован подъем на 3,8% против роста на 2,5% в 2018 г.

      Рост инвестиций в оборудование в прошлом году замедлился до 0,4% с 4,4% годом ранее.

      Производство в обрабатывающей промышленности упало на 3,6%. "Это снижение было вызвано главным образом слабым производством в автомобильной промышленности", - говорится в сообщении статистического агентства.

      Экспорт вырос на 0,9% в прошлом году после увеличения на 2,1% в 2018 г. Импорт вырос на 1,9% после скачка на 3,6% в 2018 г. Чистая торговля оказала негативное влияние на общий экономический рост в прошлом году.

      Экономика Германии, зависящая от экспорта, страдает от замедления мировой экономики, торговой напряженности и неопределенности в отношении Brexit.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре Бундесбанк снизил прогноз роста реального ВВП на 2020 г. до 0,6%. В то же время он повысил оценку роста на 2021 г. до 1,4%.

      Профицит федерального бюджета Германии в 2019 г. сократился до €49,8 млрд, или 1,5% ВВП, по сравнению с €62,4 млрд, или 1,9%, годом ранее.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: импорт, экспорт, ВВП, строительство, профицит бюджета, государственные расходы, частное потребление, Германия

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