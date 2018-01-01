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      Инфляция в Великобритании в декабре замедлилась до минимума с ноября 2016 года

      13:08Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Инфляция в Великобритании в прошлом месяце неожиданно замедлилась до минимума более чем за три года.

      Фото: EPA/HANNAH MCKAY

      Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 1,3% в годовом выражении, минимальными темпами с ноября 2016 г., свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

      В ноябре инфляция составляла 1,5%. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали сохранение инфляции на ноябрьском уровне.

      Базовая инфляция в Великобритании в декабре также замедлилась до минимума с ноября 2016 г., составив 1,4% по сравнению с 1,7% в ноябре. Индекс CPI Core не учитывает волатильные цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители.

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      "Инфляция замедлилась в декабре, поскольку цены на проживание в отелях упали. Цены на женскую одежду также упали, и больше товаров продавалось со скидкой", - заявил статистик ONS Майк Харди.

      По данным ONS, 33% отелей в декабре сообщили о снижении цен, и только 10% сообщили о росте.

      Инфляция остается ниже целевого 2%-го показателя Банка Англии с августа. Экономисты ожидают, что она продолжит отставать от цели по крайней мере до середины следующего года, отчасти из-за повышения курса фунта стерлингов в прошлом году, отмечает Bloomberg.

      Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье в Великобритании в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год.

      Цены на жилье в Лондоне повысились на 0,2%. Рост в годовом выражении зафиксирован второй раз с марта 2018 г.

      Замедление инфляции усиливает ожидания относительно снижения ставок Банком Англии в этом месяце.

      Как сообщали "Вести.Экономика", глава Банка Англии Марки Карни на прошлой неделе заявил, что у центробанка достаточно возможностей для принятия мер в случае необходимости.

      Члены Комитета по денежно-кредитной политике Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро предупредили, что могут присоединиться к двум своим коллегам, выступающим за снижение стоимости заимствований.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: инфляция, Великобритания, потребительские цены, цены на жилье

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