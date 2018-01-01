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      Россия теряет доходы от нефти и газа

      09:20Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Доходы России от экспорта нефти и газа рухнули, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) новые данные за 11 месяцев.

      Доходы от экспорта газа упали на 15,4% до $37,7 млрд.

      Доходы от экспорта нефти снизились на 5,8% до $111,6 млрд, доходы от поставок нефтепродуктов упали на 16% до $60,7 млрд.

      Вырос только экспорт сжиженного природного газа (СПГ) - в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и доходы от него - в 1,5 раза до $7,648 млрд.

      Рубрики: Статистика, Энергетика

      Метки: СПГ, экспорт нефти, экспорт газа, ФТС, нефтегазовые доходы, экономика РФ

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