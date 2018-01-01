Россия теряет доходы от нефти и газа

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Рубрики: Статистика, Энергетика
Метки: СПГ, экспорт нефти, экспорт газа, ФТС, нефтегазовые доходы, экономика РФ
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