Россия теряет доходы от нефти и газа

Доходы России от экспорта нефти и газа рухнули, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) новые данные за 11 месяцев.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Доходы от экспорта газа упали на 15,4% до $37,7 млрд.Доходы от экспорта нефти снизились на 5,8% до $111,6 млрд, доходы от поставок нефтепродуктов упали на 16% до $60,7 млрд.Вырос только экспорт сжиженного природного газа (СПГ) - в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и доходы от него - в 1,5 раза до $7,648 млрд.