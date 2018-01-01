Первая фаза уже учтена рынками

Вчерашние торги на западных рынках завершились слабой коррекцией основных индексов в ожидании сегодняшнего подписания первоначального торгового соглашения между США и Китаем. На утро среды азиатские рынки в минусе, российские индексы также продолжают вчерашнюю коррекцию: по итогам торгов индексы Мосбиржи (-0,53%) и РТС (-0,62%) отошли от достигнутых накануне максимумов.

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "Регион"

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".В лидерах роста отметились акции "РусГидро" (+12,81%) на фоне информации о планах реорганизации компании и дивидендной политике. Менеджмент компании планирует рекомендовать совету директоров продлить действующую дивидендную политику до 2025 г., согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Кроме того, в настоящее время правительство обсуждает выделение из структуры "РусГидро" компании "РАО ЭС Востока", которая в результате будет напрямую контролировать генерирующие мощности на Дальнем Востоке, что в конечной перспективе может способствовать росту дивидендной доходности акций. В противовес рыночному снижению завершили торговый день бумаги АФК "Система" (+3,2%), ОВК (+3,16%), "Юнипро" (+3,14%) и "Аэрофлота" (+3,04%). Наиболее сильная коррекция прошла по акциям "Мечела" (-3,73%), "Интер РАО" (-3,59%), "НОВАТЭК" (-3,57%) и X5 Retail Group (-2,67%).Через неделю после сегодняшнего подписания соглашения в Сенате США начнется рассмотрение обвинений против Д. Трампа в рамках инициированной в декабре Конгрессом США процедуры импичмента. Маловероятно, что республиканское большинство согласится с обвинениями, а в торговой войне должно наступить долгожданное затишье. В результате сделки Китай существенно увеличит объем импорта промышленных товаров, сельхозпродукции и прочих американских товаров и услуг до $200 млрд в течение двух ближайших лет. США же в свою очередь хотя и пошли на некоторое послабление ограничений, но при этом сохранят 25%-е тарифы на китайские товары в текущем объеме в $250 млрд до подписания "второй фазы" сделки, которая может состояться только после президентских выборов в ноябре. Так, по заявлению С. Мнучина и торгового представителя США Р. Лайтхайзера, страны пока не имеют предварительного соглашения касательно дальнейшего снижения тарифов, иными словами, 25%-е тарифы на китайский импорт в объеме $250 млрд остаются как минимум до ноября. Сегодня же после подписания сделки будут обнародованы детали "первой фазы" за исключением перечня американских товаров и услуг, экспортируемых в Поднебесную.Опрос "Рейтер" показал, что по итогам прошедшего года ожидается самый низкий показать роста второй экономики мира за последние 29 лет – на уровне 6,1%, а на текущий год ожидания еще ниже – 5,9%, что, скорее всего, подтолкнет китайские власти к усилению стимулирования экономики. В пятницу будут опубликованы макроданные по Китаю за последний квартал, которые, как ожидается, должны улучшиться относительно предыдущих кварталов на фоне ослабления торговой напряженности. Тем не менее перспектива сохранения торговых ограничений не воодушевила участников рынка нефти: котировки "черного золота" корректируются в среду, отражая опасения, что до ноября американский и китайский спрос на углеводороды, скорее всего, не вырастет. Кроме того, очередная атака Ирана на военную базу США в Ираке была, по сути, проигнорирована американцами в отсутствие жертв и существенного ущерба, все больше указывая на то, что дальнейшей эскалации, скорее всего, не будет. Горячей войны не хочет никто, а взаимный обмен словесными интервенциями не приведет к ограничениям поставок ближневосточной нефти на рынок. Еще одним фактором против укрепления нефти стали данные API по запасам США, которые по итогам последней недели продемонстрировали рост на 1,1 млн барр. против ожидавшегося роста на 0,5 млн барр. согласно опросам.Таким образом, перегретые мировые рынки уже учли сегодняшнее долгожданное событие, и коррекция выглядит вполне рациональным решением зафиксировать прибыль. В то же время с учетом начала сезона корпоративной отчетности серьезных распродаж на рынках ждать не стоит. Импичмента и горячих столкновений на ближневосточном фронте, скорее всего, не будет, торговые противоречия утихли как минимум до ноября, поэтому существенные рыночные потрясения в обозримой перспективе не ожидаются.