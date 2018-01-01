Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл и еще 5 скандалов британской королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать жить частной жизнью.



Она сказала, что "полностью поддерживает" их стремление к новой роли, но "предпочла бы", чтобы пара "осталась полноценными членами королевской семьи".



Срочные переговоры были созваны, после того как Гарри и Меган удивили остальных членов королевской семьи своим заявлением, в котором они выразили желание сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, разделяя свое время между Великобританией и Северной Америкой.



И принц Гарри, и Меган неоднократно говорили о трудностях королевской жизни и внимании средств массовой информации в последние месяцы, причем герцог сказал, что он боялся, что его жена станет жертвой "тех же самых могущественных сил", которые привели к смерти его матери.



Напомним, что в своем заявлении, опубликованном на прошлой неделе на официальном аккаунте пары в Instagram, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены "отступить" от обязанностей членов королевской семьи, проводя время в Северной Америке, продолжая при этом выполнять свой долг "перед королевой, Содружеством наций, и патронируемыми организациями".



Это произошло после интервью в октябре прошлого года, когда принц Гарри и Меган публично рассказали о своей борьбе с пристальным вниманием СМИ.



Конечно, такой шаг не мог не привести к тому, что внимание обывателей и СМИ к паре многократно возросло. Это далеко не единственный скандал, который потрясает королевскую семью на протяжении последнего столетия. Ниже мы расскажем о самых громких скандалах британской королевской семьи. Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Она сказала, что "полностью поддерживает" их стремление к новой роли, но "предпочла бы", чтобы пара "осталась полноценными членами королевской семьи".Срочные переговоры были созваны, после того как Гарри и Меган удивили остальных членов королевской семьи своим заявлением, в котором они выразили желание сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, разделяя свое время между Великобританией и Северной Америкой.И принц Гарри, и Меган неоднократно говорили о трудностях королевской жизни и внимании средств массовой информации в последние месяцы, причем герцог сказал, что он боялся, что его жена станет жертвой "тех же самых могущественных сил", которые привели к смерти его матери.Напомним, что в своем заявлении, опубликованном на прошлой неделе на официальном аккаунте пары в Instagram, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены "отступить" от обязанностей членов королевской семьи, проводя время в Северной Америке, продолжая при этом выполнять свой долг "перед королевой, Содружеством наций, и патронируемыми организациями".Это произошло после интервью в октябре прошлого года, когда принц Гарри и Меган публично рассказали о своей борьбе с пристальным вниманием СМИ.Конечно, такой шаг не мог не привести к тому, что внимание обывателей и СМИ к паре многократно возросло. Это далеко не единственный скандал, который потрясает королевскую семью на протяжении последнего столетия. Ниже мы расскажем о самых громких скандалах британской королевской семьи.

Любовь превыше страны



Его отказ от своих прав привел к краткосрочному кризису в стране, после того как он решил жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.



Этот союз был бы невозможен, если бы Эдуард оставался монархом, так как в то время монархам запрещалось жениться на разведенных женщинах.



Эдуард стал первым за тысячелетнюю историю Британии монархом, который отказался от короны добровольно.



На троне его заменил его брат король Георг VI. А Эдуард, который все-таки женился на своей возлюбленной в 1937 г., был отвергнут королевской семьей. Эдуард умер в 1972 г. В 1936 г. Эдуард VIII отрекся от престола ради любви, что до сих пор считается одним из самых громких скандалов и настоящей сенсацией.Его отказ от своих прав привел к краткосрочному кризису в стране, после того как он решил жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.Этот союз был бы невозможен, если бы Эдуард оставался монархом, так как в то время монархам запрещалось жениться на разведенных женщинах.Эдуард стал первым за тысячелетнюю историю Британии монархом, который отказался от короны добровольно.На троне его заменил его брат король Георг VI. А Эдуард, который все-таки женился на своей возлюбленной в 1937 г., был отвергнут королевской семьей. Эдуард умер в 1972 г.

Разбитое сердце Маргарет



Желание пары пожениться вызвало настоящий скандал, при этом общественность сочувствовала паре, в то время как правила были таковы, что Маргарет не разрешалось выходить замуж за разведенного мужчину.



В результате Маргарет была вынуждена отказаться от идеи замужества, так как королевская семья выдвинула ей ультиматум – или замужество, или она лишается всех королевских привилегий.



В 1960 г. она вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. В 1978 г. они развелись. Младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет также оказалась перед непростым выбором между замужеством и королевскими привилегиями. В 1952 г. 22-летняя Маргарет встретилась с Питером Таунсендом, капитаном королевских ВВС.Желание пары пожениться вызвало настоящий скандал, при этом общественность сочувствовала паре, в то время как правила были таковы, что Маргарет не разрешалось выходить замуж за разведенного мужчину.В результате Маргарет была вынуждена отказаться от идеи замужества, так как королевская семья выдвинула ей ультиматум – или замужество, или она лишается всех королевских привилегий.В 1960 г. она вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. В 1978 г. они развелись.

Ужасный год



Наследник престола принц Чарльз развелся с принцессой Дианой после 11 лет брака, что стало настоящей сенсацией.



Затем принцесса рассказала шокирующие детали о королевской семье и жизни в королевском дворце писателю Эндрю Мортону, который написал книгу "Diana: Her True Story – In Her Own Words".



В то же самое время второй сын королевы принц Эндрю развелся со своей женой Сарой Фергюсон, на которой он женился за шесть лет до этого.



В то же самое время единственная дочь королевы принцесса Анна завершила развод с Марком Филиппом, который поставил точку в их разрыве в 1989 г. Королева Елизавета назвала 1992 г. ужасным, так как в этот год три брака ее детей развалились.Наследник престола принц Чарльз развелся с принцессой Дианой после 11 лет брака, что стало настоящей сенсацией.Затем принцесса рассказала шокирующие детали о королевской семье и жизни в королевском дворце писателю Эндрю Мортону, который написал книгу "Diana: Her True Story – In Her Own Words".В то же самое время второй сын королевы принц Эндрю развелся со своей женой Сарой Фергюсон, на которой он женился за шесть лет до этого.В то же самое время единственная дочь королевы принцесса Анна завершила развод с Марком Филиппом, который поставил точку в их разрыве в 1989 г.

Смерть Дианы



Население Британии, которое любило принцессу, искренне горевало о ее смерти, что стало настоящим ударом для королевской семьи.



Из-за долгого молчания со стороны королевской семьи общественность начала нелицеприятно отзываться о королеве, о бывшем супруге Дианы принце Чарльзе, а также о двух детях Дианы – принцах Уильяме и Гарри, которым на тот момент было 15 и 12 лет соответственно.



Молчание было связано с тем, что семья находилась на отдыхе, когда произошли трагические события.



Лишь спустя несколько дней королева выступила с речью, в которой она высказала соболезнования в связи с гибелью Дианы. Известная и любимая общественностью принцесса Диана погибла в результате аварии в тоннеле в Париже в августе 1997 г.Население Британии, которое любило принцессу, искренне горевало о ее смерти, что стало настоящим ударом для королевской семьи.Из-за долгого молчания со стороны королевской семьи общественность начала нелицеприятно отзываться о королеве, о бывшем супруге Дианы принце Чарльзе, а также о двух детях Дианы – принцах Уильяме и Гарри, которым на тот момент было 15 и 12 лет соответственно.Молчание было связано с тем, что семья находилась на отдыхе, когда произошли трагические события.Лишь спустя несколько дней королева выступила с речью, в которой она высказала соболезнования в связи с гибелью Дианы.