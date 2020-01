Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл и еще 5 скандалов британской королевской семьи

Ужасный год

Королева Елизавета назвала 1992 г. ужасным, так как в этот год три брака ее детей развалились.Наследник престола принц Чарльз развелся с принцессой Дианой после 11 лет брака, что стало настоящей сенсацией.Затем принцесса рассказала шокирующие детали о королевской семье и жизни в королевском дворце писателю Эндрю Мортону, который написал книгу "Diana: Her True Story – In Her Own Words".В то же самое время второй сын королевы принц Эндрю развелся со своей женой Сарой Фергюсон, на которой он женился за шесть лет до этого.В то же самое время единственная дочь королевы принцесса Анна завершила развод с Марком Филиппом, который поставил точку в их разрыве в 1989 г.