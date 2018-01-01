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      Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл и еще 5 скандалов британской королевской семьи

      14:12Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать жить частной жизнью.

      Она сказала, что "полностью поддерживает" их стремление к новой роли, но "предпочла бы", чтобы пара "осталась полноценными членами королевской семьи".

      Срочные переговоры были созваны, после того как Гарри и Меган удивили остальных членов королевской семьи своим заявлением, в котором они выразили желание сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, разделяя свое время между Великобританией и Северной Америкой.

      И принц Гарри, и Меган неоднократно говорили о трудностях королевской жизни и внимании средств массовой информации в последние месяцы, причем герцог сказал, что он боялся, что его жена станет жертвой "тех же самых могущественных сил", которые привели к смерти его матери.

      Напомним, что в своем заявлении, опубликованном на прошлой неделе на официальном аккаунте пары в Instagram, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены "отступить" от обязанностей членов королевской семьи, проводя время в Северной Америке, продолжая при этом выполнять свой долг "перед королевой, Содружеством наций, и патронируемыми организациями".

      Это произошло после интервью в октябре прошлого года, когда принц Гарри и Меган публично рассказали о своей борьбе с пристальным вниманием СМИ.

      Конечно, такой шаг не мог не привести к тому, что внимание обывателей и СМИ к паре многократно возросло. Это далеко не единственный скандал, который потрясает королевскую семью на протяжении последнего столетия. Ниже мы расскажем о самых громких скандалах британской королевской семьи.

      Любовь превыше страны

      В 1936 г. Эдуард VIII отрекся от престола ради любви, что до сих пор считается одним из самых громких скандалов и настоящей сенсацией.

      Его отказ от своих прав привел к краткосрочному кризису в стране, после того как он решил жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

      Этот союз был бы невозможен, если бы Эдуард оставался монархом, так как в то время монархам запрещалось жениться на разведенных женщинах.

      Эдуард стал первым за тысячелетнюю историю Британии монархом, который отказался от короны добровольно.

      На троне его заменил его брат король Георг VI. А Эдуард, который все-таки женился на своей возлюбленной в 1937 г., был отвергнут королевской семьей. Эдуард умер в 1972 г.

      Разбитое сердце Маргарет

      Младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет также оказалась перед непростым выбором между замужеством и королевскими привилегиями. В 1952 г. 22-летняя Маргарет встретилась с Питером Таунсендом, капитаном королевских ВВС.

      Желание пары пожениться вызвало настоящий скандал, при этом общественность сочувствовала паре, в то время как правила были таковы, что Маргарет не разрешалось выходить замуж за разведенного мужчину.

      В результате Маргарет была вынуждена отказаться от идеи замужества, так как королевская семья выдвинула ей ультиматум – или замужество, или она лишается всех королевских привилегий.

      В 1960 г. она вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. В 1978 г. они развелись.

      Ужасный год

      Королева Елизавета назвала 1992 г. ужасным, так как в этот год три брака ее детей развалились.

      Наследник престола принц Чарльз развелся с принцессой Дианой после 11 лет брака, что стало настоящей сенсацией.

      Затем принцесса рассказала шокирующие детали о королевской семье и жизни в королевском дворце писателю Эндрю Мортону, который написал книгу "Diana: Her True Story – In Her Own Words".

      В то же самое время второй сын королевы принц Эндрю развелся со своей женой Сарой Фергюсон, на которой он женился за шесть лет до этого.

      В то же самое время единственная дочь королевы принцесса Анна завершила развод с Марком Филиппом, который поставил точку в их разрыве в 1989 г.

      Смерть Дианы

      Известная и любимая общественностью принцесса Диана погибла в результате аварии в тоннеле в Париже в августе 1997 г.

      Население Британии, которое любило принцессу, искренне горевало о ее смерти, что стало настоящим ударом для королевской семьи.

      Из-за долгого молчания со стороны королевской семьи общественность начала нелицеприятно отзываться о королеве, о бывшем супруге Дианы принце Чарльзе, а также о двух детях Дианы – принцах Уильяме и Гарри, которым на тот момент было 15 и 12 лет соответственно.

      Молчание было связано с тем, что семья находилась на отдыхе, когда произошли трагические события.

      Лишь спустя несколько дней королева выступила с речью, в которой она высказала соболезнования в связи с гибелью Дианы.

      Скандал с принцем Эндрю

      Принц Эндрю стал частью одного из самых громких скандалов благодаря своей дружбе с миллионером Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальном рабстве.

      По словам обвинителей, младший сын королевы не только вел дела с бизнесменом, но и принимал участие в его печально знаменитых вечеринках и вступал на них в связь с несовершеннолетней девушкой.

      Информация о причастности члена британской королевской семьи к секс-скандалу произвела эффект разорвавшейся бомбы. В СМИ ежедневно появлялись все новые факты, подтверждающие связь между герцогом Йоркским и Джеффри Эпштейном, жители Британии были шокированы, а представители королевской семьи упорно отрицали причастность принца Эндрю к делу американского бизнесмена.

      Сам принц отрицает любое свое участие в незаконной деятельности американского предпринимателя, а также утверждает, что не существует никаких доказательств, подтверждающих его вину.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, Великобритания, принц Гарри, скандалы, королева Великобритании

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