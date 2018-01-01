Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов на 5,692 млрд рублей

Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве в 2020 г. 100 электробусов на 5,692 млрд руб. с последующим техобслуживанием, отмечает портал госзакупок.

Фото: oko-planet.su

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Электробусы на 30-40 посадочных мест поставят с 1 января по 31 мая, срок техобслуживания предусмотрен до 31 мая 2035 г."ГАЗ" - крупнейший поставщик автобусов в России, выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными автобусными предприятиями являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).В 2018-2019 гг. "ГАЗ" поставил Москве 100 электробусов и 31 зарядную станцию. Производитель обязался обслуживать электробусы и зарядные станции в течение 15 лет.