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      Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов на 5,692 млрд рублей

      13:00Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Группа "ГАЗ" выиграла тендер на поставку Москве в 2020 г. 100 электробусов на 5,692 млрд руб. с последующим техобслуживанием, отмечает портал госзакупок.

      Фото: oko-planet.su

      Электробусы на 30-40 посадочных мест поставят с 1 января по 31 мая, срок техобслуживания предусмотрен до 31 мая 2035 г.

      "ГАЗ" - крупнейший поставщик автобусов в России, выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными автобусными предприятиями являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

      В 2018-2019 гг. "ГАЗ" поставил Москве 100 электробусов и 31 зарядную станцию. Производитель обязался обслуживать электробусы и зарядные станции в течение 15 лет.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Москва, электробус, "ГАЗ", зарядная станция, "Мосгортранс"

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