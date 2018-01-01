ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.117 КОНСТИТУЦИИ - МЕДВЕДЕВ

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В Минфине заявили о дивидендах ВТБ в 50% от прибыли по МСФО

      14:15Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". ВТБ выплатит дивиденды по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Такими ожиданиями поделился замминистра финансов Алексей Моисеев.

      "Мы все-таки не звери, будем смотреть на влияние всех решений по ОПК на капитал банка. Понятно, что наша главная задача - чтобы банк продолжал наращивать кредитование. Но пока предполагаем, что будет возможность дивиденды получить", - отметил замминистра.

      "Посмотрим, как все пойдет", - добавил он, отвечая на вопрос, составят ли дивиденды 50% от чистой прибыли.

      ВТБ сохраняет прогноз чистой прибыли в 2019 г. - 200 млрд руб., из которых 100 млрд руб. банк сможет направить на выплату дивидендов, "если не будет каких-то неожиданностей", заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

      За 2018 г. ВТБ выплатил дивиденды в размере 15% чистой прибыли вместо 50% после решения, которое Минфин и ЦБ нашли в рамках перехода российской банковской системы на "Базель III".

      "Пока рано говорить, но в перспективе они (сюрпризы - прим. ред.) могут возникнуть. Правительство, например, обсуждает вопрос о частичном списании долгов ОПК за счет банков. Для ВТБ это напрямую связано с потребностями в дополнительном капитале", - отметил Костин.

      В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в ноябре, что размер дивидендов ВТБ за 2019 г. зависит от объема списания кредитов оборонных предприятий, но Минфин пока не ждет масштабной реструктуризации, отмечает fomag.ru. "Если банк не выполняет требования по капиталу, в том числе по надбавкам, Центральный банк обязан автоматически наложить запрет на выплату дивидендов", - пояснил Костин.

      По его оценкам, "Базель III" за три года потребовал от ВТБ дополнительно 450 млрд руб. капитала. ВТБ, как и ряд других российских банков, находится под западными санкциями с 2014 г., что ограничивает банк в привлечении капитала на внешних рынках, где ВТБ часто занимал для пополнения капитала до введения санкций.

      "Сейчас для пополнения капитала мы располагаем лишь прибылью. Сегодня нам незачем привлекать капитал у акционера. Ситуацию с его нехваткой мы всегда можем решить за счет дивидендов. Если возникают какие-то дополнительные потребности, значит, необходимо залезать в дивиденды, что мы и сделали в текущем году", - заключил Костин.

      Рубрики: Финансы

      Метки: ВТБ, Минфин, Алексей Моисеев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить