В Минфине заявили о дивидендах ВТБ в 50% от прибыли по МСФО

ВТБ выплатит дивиденды по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Такими ожиданиями поделился замминистра финансов Алексей Моисеев.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Мы все-таки не звери, будем смотреть на влияние всех решений по ОПК на капитал банка. Понятно, что наша главная задача - чтобы банк продолжал наращивать кредитование. Но пока предполагаем, что будет возможность дивиденды получить", - отметил замминистра."Посмотрим, как все пойдет", - добавил он, отвечая на вопрос, составят ли дивиденды 50% от чистой прибыли.ВТБ сохраняет прогноз чистой прибыли в 2019 г. - 200 млрд руб., из которых 100 млрд руб. банк сможет направить на выплату дивидендов, "если не будет каких-то неожиданностей", заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.За 2018 г. ВТБ выплатил дивиденды в размере 15% чистой прибыли вместо 50% после решения, которое Минфин и ЦБ нашли в рамках перехода российской банковской системы на "Базель III"."Пока рано говорить, но в перспективе они (сюрпризы - прим. ред.) могут возникнуть. Правительство, например, обсуждает вопрос о частичном списании долгов ОПК за счет банков. Для ВТБ это напрямую связано с потребностями в дополнительном капитале", - отметил Костин.В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в ноябре, что размер дивидендов ВТБ за 2019 г. зависит от объема списания кредитов оборонных предприятий, но Минфин пока не ждет масштабной реструктуризации, отмечает fomag.ru. "Если банк не выполняет требования по капиталу, в том числе по надбавкам, Центральный банк обязан автоматически наложить запрет на выплату дивидендов", - пояснил Костин.По его оценкам, "Базель III" за три года потребовал от ВТБ дополнительно 450 млрд руб. капитала. ВТБ, как и ряд других российских банков, находится под западными санкциями с 2014 г., что ограничивает банк в привлечении капитала на внешних рынках, где ВТБ часто занимал для пополнения капитала до введения санкций."Сейчас для пополнения капитала мы располагаем лишь прибылью. Сегодня нам незачем привлекать капитал у акционера. Ситуацию с его нехваткой мы всегда можем решить за счет дивидендов. Если возникают какие-то дополнительные потребности, значит, необходимо залезать в дивиденды, что мы и сделали в текущем году", - заключил Костин.