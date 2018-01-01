Путин призвал банки быстрее включаться в программу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Частные банки должны быстрее включаться в госпрограмму "Дальневосточной ипотеки" под 2% годовых, заявил президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", - отметил Путин.По словам президента, еще одной важной мерой господдержки стала льготная ипотека по ставке 6% на весь срок кредита для семей с двумя и более детьми. "В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу", - подчеркнул Путин.Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ранее постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на пять лет.Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст - не старше 35 лет для каждого супруга), а также одинокие родители с ребенком в возрасте не старше 18 лет.Для получателей дальневосточного гектара возрастных ограничений нет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение готового жилья у застройщика в Дальневосточном федеральном округе. Программа льготной ипотеки действует до конца 2024 г.