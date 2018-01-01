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      Путин: необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

      13:50Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую очередь в региональных учебных заведениях, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

      "В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. Важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем то, что я скажу дальше, - чрезвычайно важно в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", - отметил Путин.

      Именно в регионах сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. "Естественно, необходимо увеличивать не просто цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов. Чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине", - подчеркнул глава государства.

      "Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим. И высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы", - заключил президент.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, вуз, студент, профессия, регион

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