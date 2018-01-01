Снижение доходов ФРС – косвенный показатель серьезных проблем финсектора США

На этой неделе Федеральная резервная система США сообщила о том, что в 2019 г. отчисления в бюджет США ФРС резко сократились. Это произошло на фоне снижения чистой прибыли центробанка, которая за год составила $55,5 млрд, снизившись на $7,6 млрд. Сам факт того, что это самые низкие после 2009 г. перечисления в бюджет, уже может вызвать опасения. Но если посмотреть на причины, которые привели к этому, то поводов для размышлений найдется уже больше, считает Илья Григорьев, аналитик долгового рынка "Иволга Капитал".

Илья Григорьев, аналитик долгового рынка "Иволга Капитал"

Доходы

Баланс Федрезерва (в $ трлн)

Источник: ФРБ Нью-Йорка

Расходы

Ставка SOFR, в % (ставка овернайт-операций РЕПО на рынке США)

Источник: ФРБ Нью-Йорка

ФРС жертвует своим балансом ради ликвидности

Общий еженедельный объем предоставления ликвидности со стороны ФРС (в $ млрд)

Источник: Zero Hedge

Чем опасна сложившаяся ситуация?

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Почему снизился доход ФРС? Являясь центральным банком США, ФРС, тем не менее, формирует свой баланс по аналогии с обычным коммерческим банком: она получает такие же доходы и несет аналогичные расходы.Процентный доход ФРС обеспечивают прежде всего облигации правительства США, которые ФРС покупает на денежные эмиссии, которые сама и проводит. Комиссионный доход формируется за счет платежных операций, обслуживания депозитов и операций с ценными бумагами, который Федрезерв проводит в интересах правительства США и международных организаций.Если комиссионные доходы ФРС – это величина относительно предсказуемая и постоянная, то именно процентный доход стал причиной снижения доходов ФРС. Процентный доход американского регулятора в 2019 г. снизился из-за того, что в последние два года ФРС сокращала свой балансовый счет по длинным и средним бумагам.Однако в последние месяцы баланс ценных бумаг, находящихся на ФРС, возрос. Произошло это за счет объявленной программы о выкупе краткосрочных казначейских векселей: с 15 октября Федрезерв выкупает такие бумаги у участников рынка объемом по $60 млрд в месяц. По заявлению самого регулятора, такие операции будут проводиться "по крайней мере до конца II квартала следующего года".Хотя и сами управляющие ФРС стараются максимально избегать словосочетания "количественное смягчение", по всем своим признакам это именно оно и есть. Небольшое, на весьма скромные для банковского сектора Америки суммы и сроки, но все же присутствует.Федрезерв, как участник валютного рынка и рынка ценных бумаг, также несет расходы, связанные со своей деятельностью. Как признают аналитики и сам регулятор, расходы ФРС в этом году выросли за счет открытия "нового" направления деятельности: проведения с сентября этого года операций РЕПО с облигациями.Проблемы с ликвидностью на межбанковском рынке кредитования начались в сентябре 2019 г., когда ставка по обеспеченным овернайт-РЕПО подскочила до 5%. На это ФРС отреагировала быстро и впервые за долгое время вышла на рынок РЕПО. Но это не стало однодневной акцией. В итоге выходы на рынок овернайт-финансирования стали постоянной операцией, продленной до апреля 2020 г. Изначальные лимиты в $75 млрд в неделю были быстро пройдены и продолжают расти с каждой неделей все больше: в рамках краткосрочных операций РЕПО уже за первые две недели января ФРС вывела на рынок около $500 млрд.То, что прибыль ФРС снизилась, – это айсберг тех проблем, которые приходится решать Федрезерву своими деньгами. По сути, все эти действия направлены на одно – обеспечить ликвидность на финансовом рынке США. И то, что решается это как с помощью активов, так и за счет денежных операций самой ФРС, – сигнал о серьезных проблемах.На данный момент по операциям предоставления ликвидности еженедельная сумма вливаний перевалила за $400 млрд еженедельно. На всю эту ликвидность есть спрос со стороны банков, а эта политика уже рискует перейти из краткосрочной в разряд среднесрочной, ведь проблема межбанковской ликвидности так и не решается: рынок сам по себе не в состоянии обеспечить должный уровень ликвидности.Поддержание значимых темпов прироста ВВП, а параллельно с этим – высоких котировок фондового рынка США требует, с одной стороны, низких денежных ставок, с другой – увеличения баланса ФРС. ФРС оказывается в невыгодном положении: процентные доходы падают, баланс и риски растут. Растет и сам госдолг: помним, что купоны по нему выплачиваются из госбюджета.Если размышлять далее, однажды бюджет может столкнуться с нехваткой денег на обслуживание долга. И накапливаемый и все менее эффективный финансовый рычаг, который двигает экономику и фондовый рынок вверх, станет рычагом ускоренного падения и рынка, и экономики.