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      Снижение доходов ФРС – косвенный показатель серьезных проблем финсектора США

      13:43Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". На этой неделе Федеральная резервная система США сообщила о том, что в 2019 г. отчисления в бюджет США ФРС резко сократились. Это произошло на фоне снижения чистой прибыли центробанка, которая за год составила $55,5 млрд, снизившись на $7,6 млрд. Сам факт того, что это самые низкие после 2009 г. перечисления в бюджет, уже может вызвать опасения. Но если посмотреть на причины, которые привели к этому, то поводов для размышлений найдется уже больше, считает Илья Григорьев, аналитик долгового рынка "Иволга Капитал".

      Илья Григорьев, аналитик долгового рынка "Иволга Капитал"

      Почему снизился доход ФРС? Являясь центральным банком США, ФРС, тем не менее, формирует свой баланс по аналогии с обычным коммерческим банком: она получает такие же доходы и несет аналогичные расходы.

      Доходы

      Процентный доход ФРС обеспечивают прежде всего облигации правительства США, которые ФРС покупает на денежные эмиссии, которые сама и проводит. Комиссионный доход формируется за счет платежных операций, обслуживания депозитов и операций с ценными бумагами, который Федрезерв проводит в интересах правительства США и международных организаций.

      Если комиссионные доходы ФРС – это величина относительно предсказуемая и постоянная, то именно процентный доход стал причиной снижения доходов ФРС. Процентный доход американского регулятора в 2019 г. снизился из-за того, что в последние два года ФРС сокращала свой балансовый счет по длинным и средним бумагам.

      Баланс Федрезерва (в $ трлн)

      Источник: ФРБ Нью-Йорка

      Однако в последние месяцы баланс ценных бумаг, находящихся на ФРС, возрос. Произошло это за счет объявленной программы о выкупе краткосрочных казначейских векселей: с 15 октября Федрезерв выкупает такие бумаги у участников рынка объемом по $60 млрд в месяц. По заявлению самого регулятора, такие операции будут проводиться "по крайней мере до конца II квартала следующего года".

      Хотя и сами управляющие ФРС стараются максимально избегать словосочетания "количественное смягчение", по всем своим признакам это именно оно и есть. Небольшое, на весьма скромные для банковского сектора Америки суммы и сроки, но все же присутствует.

      Расходы

      Федрезерв, как участник валютного рынка и рынка ценных бумаг, также несет расходы, связанные со своей деятельностью. Как признают аналитики и сам регулятор, расходы ФРС в этом году выросли за счет открытия "нового" направления деятельности: проведения с сентября этого года операций РЕПО с облигациями.

      Ставка SOFR, в % (ставка овернайт-операций РЕПО на рынке США)

      Источник: ФРБ Нью-Йорка

      Проблемы с ликвидностью на межбанковском рынке кредитования начались в сентябре 2019 г., когда ставка по обеспеченным овернайт-РЕПО подскочила до 5%. На это ФРС отреагировала быстро и впервые за долгое время вышла на рынок РЕПО. Но это не стало однодневной акцией. В итоге выходы на рынок овернайт-финансирования стали постоянной операцией, продленной до апреля 2020 г. Изначальные лимиты в $75 млрд в неделю были быстро пройдены и продолжают расти с каждой неделей все больше: в рамках краткосрочных операций РЕПО уже за первые две недели января ФРС вывела на рынок около $500 млрд.

      ФРС жертвует своим балансом ради ликвидности

      То, что прибыль ФРС снизилась, – это айсберг тех проблем, которые приходится решать Федрезерву своими деньгами. По сути, все эти действия направлены на одно – обеспечить ликвидность на финансовом рынке США. И то, что решается это как с помощью активов, так и за счет денежных операций самой ФРС, – сигнал о серьезных проблемах.

      Общий еженедельный объем предоставления ликвидности со стороны ФРС (в $ млрд)

      Источник: Zero Hedge

      На данный момент по операциям предоставления ликвидности еженедельная сумма вливаний перевалила за $400 млрд еженедельно. На всю эту ликвидность есть спрос со стороны банков, а эта политика уже рискует перейти из краткосрочной в разряд среднесрочной, ведь проблема межбанковской ликвидности так и не решается: рынок сам по себе не в состоянии обеспечить должный уровень ликвидности.

      Чем опасна сложившаяся ситуация?

      Поддержание значимых темпов прироста ВВП, а параллельно с этим – высоких котировок фондового рынка США требует, с одной стороны, низких денежных ставок, с другой – увеличения баланса ФРС. ФРС оказывается в невыгодном положении: процентные доходы падают, баланс и риски растут. Растет и сам госдолг: помним, что купоны по нему выплачиваются из госбюджета.

      Если размышлять далее, однажды бюджет может столкнуться с нехваткой денег на обслуживание долга. И накапливаемый и все менее эффективный финансовый рычаг, который двигает экономику и фондовый рынок вверх, станет рычагом ускоренного падения и рынка, и экономики.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира

      Метки: США, доллар, ФРС, облигации, количественное смягчение, бюджет, РЕПО, Илья Григорьев

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