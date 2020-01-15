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      Инвестиции в техсектор Великобритании в 2019 году росли быстрее, чем в США и Китае

      15:29Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Инвестиции в технологический сектор Великобритании в прошлом году росли более быстрыми темпами, чем в США и Китае, сообщает CNBC.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Венчурное финансирование британских стартапов выросло на 44% до рекордных $13,2 млрд в 2019 г., говорится в докладе, подготовленном для правительства отраслевой группой Tech Nation и исследовательской фирмой Dealroom.

      В то же время, по данным Dealroom, инвестиции в американские и китайские технологические компании фактически замедлились с января по декабрь, причем в США наблюдалось снижение на 20%, а в Китае - более резкое падение на 65%.

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      Тем не менее США и Китай по-прежнему лидировали по общей стоимости сделок: они привлекли $116 млрд и $33,5 млрд соответственно.

      Растущий интерес к британским технологическим фирмам наблюдался на фоне торгового конфликта между США и Китаем, который распространился на технологическую отрасль.

      Как сообщали "Вести.Экономика", китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.

      Статистика показала, что почти половина общей суммы инвестиций в британский техсектор поступила от американских и азиатских инвесторов.

      По данным Dealroom, на долю Великобритании приходится треть из почти $40 млрд, вложенных в европейские технологические компании в прошлом году. Между тем, значительный рост инвестиций наблюдался и в других европейских странах.

      Инвестиции в немецкие стартапы подскочили на 41% до $7 млрд в 2019 г., в то время как инвестиции в техсектор Франции увеличились на 37% до $5,2 млрд.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, инвестиции, Великобритания, венчурные инвестиции, технологические компании, стартапы

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