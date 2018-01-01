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      "Транснефть" может перераспределить поставки нефти через Белоруссию

      14:16Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Россия может перераспределить транзитные потоки поставок нефти через территорию Белоруссии, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.

      "У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", - сказал Токарев.

      Он заметил, что в числе возможностей "и морское распределение, и другие варианты".

      "Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", - добавил Токарев.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Белоруссия, Транснефть, экспорт нефти, Николай Токарев

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