"Транснефть" может перераспределить поставки нефти через Белоруссию

Россия может перераспределить транзитные потоки поставок нефти через территорию Белоруссии, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", - сказал Токарев.Он заметил, что в числе возможностей "и морское распределение, и другие варианты"."Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", - добавил Токарев.