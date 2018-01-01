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      Социальные инициативы президента России ускорят рост ВВП на 0,3%

      14:43Распечатать

      EPA-EFE/ALEXEY NIKOLSKY

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Социальные инициативы, которые в Послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин, ускорят рост ВВП РФ в 2020 г. на 0,3%, заявили в Минэкономразвития.

      "Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер", - говорится в сообщении.

      Кроме того, в МЭР заявили, что социально-экономические инициативы президента в 2020 г. обойдутся в 0,3 трлн руб., а начиная с 2022 г. будут стоить более 0,6 трлн руб. в год.

      "Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 трлн руб., а начиная с 2022 г. будет составлять более 0,6 трлн руб. в год", – говорится в сообщении ведомства.

      В министерстве пояснили, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

      Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отметили в МЭР.

      "С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление "ловушки слабого спроса", - сообщили в Минэкономразвития.

      Как писали "Вести.Экономика", президент России в Послании к Федеральному собранию заявил о намерении ввести выплаты для детей до 7 лет и продлении программы маткапитала.

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      Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., "сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 г.". "Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года", - отметил Путин в Послании Федеральному собранию.

      Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет.

      "Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить", - отметил президент РФ.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: прогноз, ВВП, МЭР, Владимир Путин, Минэкономразвития, Послание к Федеральному собранию

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