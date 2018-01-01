Социальные инициативы президента России ускорят рост ВВП на 0,3%

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EPA-EFE/ALEXEY NIKOLSKY
Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: прогноз, ВВП, МЭР, Владимир Путин, Минэкономразвития, Послание к Федеральному собранию
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