AirPods приносят больше денег, чем четыре соцсети вместе взятые

Сегодня очень часто можно увидеть людей, использующих беспроводные наушники. Этот технологический тренд ускорился, во многом, благодаря появлению наушников AirPods от Apple. Новое исследование показывает, что продажи наушников Apple приносят больше денег, чем Spotify, Twitter, Snapchat и Shopify вместе взятые.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"Прошедший 2019 год был определенно хорошим временем для Apple, в основном благодаря популярности наушников и вовлеченности, которую почти каждый пользователь Apple имеет в бренд. Несмотря на многие попытки со стороны конкурирующих технологических компаний, которые пытались повторить эти наушники, Apple по-прежнему лидирует. Данные о продажах Apple также доказывают, что запуск этого продукта имел большой успех.По подсчетам аналитика Кевина Руке, AirPods, выпущенные в 2016 году, делают выручки больше Adobe, Nvidia и чуть меньше Uber. Apple продала около 60 миллионов единиц в 2019 году. После этого компания представила более дорогие AirPods Pro за $250. В конечном итоге, по оценкам эксперта, выручка AirPods в 2019 году составила около $12 миллиардов.С точки зрения доходов, эксперт предполагает, что беспроводные наушники может обогнать Uber в этом году по выручке. AirPods стали хитом продаж Apple в сезон праздничных покупок. Наушники в дефиците, поэтому "яблочная" компания уже попросила производителя наушников — компанию Luxshare Precision — удвоить производство. В результате ценные бумаги Luxshare Precision и Goertek, другой компании, причастной к производству AirPods, подскочили в цене.Но, вероятнее всего, таким образом проблема не решится. Отсюда появились слухи, что партнер Apple откроет новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники. Согласно предварительным данным прибыль Apple от производства AirPods в 2019 г. составит $6 млрд. В следующем году, вероятно, этот показатель увеличится вдвое.Как отмечают в IDC, наушники стали новым продуктом для рынка носимых устройств. Начался тренд с того момента, когда несколько производителей убрали разъем для наушников со своих смартфонов, что привело к переходу на беспроводные наушники. Затем продолжилось использование наушников, включающих дополнительные функции, которые расширяют возможности звучания. Затем стали выпускаться наушники разных форм-факторов – от классических вариантов до беспроводных наушников-вкладышей. Наконец, цены на устройства значительно снизились, а некоторые достигли уровня ниже $20. Все это и позволило наушникам занять более половины объема поставок носимых устройств.Драйвером рынка носимых устройств в целом аналитики называют рост числа умных помощников дома и на телефоне. Благодаря множеству форм-факторов и наличию "умных" помощников рынок носимых устройств постепенно превращается в категорию устройств массового рынка, а не в категорию товаров для здоровья и фитнеса, уверены эксперты.Лидером рынка стала Apple, и, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе снижение цен на часы Apple Watch Series 3, а также запуск AirPods Pro позволят Apple сохранить доминирующую позицию на рынке."Мы считаем, что в настоящее время наблюдается консенсус в отношении того, что спрос на часы Apple Watch и наушники AirPods находится на подъеме, и, скорее всего, в этом квартале объем ежеквартальных продаж компании Apple превысит $10 млрд, - написали аналитики Citi в аналитической записке от 23 декабря. - Да, мы согласны с консенсусом, что сервисный бизнес Apple будет продолжать расти и способствовать росту маржи, но мы считаем, что консенсус не распространяется на сегмент товаров длительного пользования".Именно оптимизм в отношении носимых устройств Apple помог поднять акции на новые исторические максимумы в новом году. На прошлой неделе Apple впервые пробила $300 за акцию, и многие аналитики повышают свои ценовые ориентиры.Если предположить, что оценка Citi за праздничный квартал в размере $10 млрд близка к правильной, то Apple может сообщить о продажах носимых устройств и аксессуаров на сумму около $27 млрд за весь 2019 календарный год. (Мы получим точный ответ, когда Apple сообщит о доходах 28 января.)Стратегия компании Apple в отношении носимых устройств также очень похожа на тактику в сервисном бизнесе. Несмотря на то что продажи iPhone больше не растут, все еще есть около 1 млрд. iPhone в использовании по всему миру сегодня. Это миллиард возможностей выжать больше денег из каждого пользователя, продавая им полезный аксессуар, привязанный к iPhone, который у них уже есть. Для бизнеса по продаже аксессуаров Apple еще много места.Эта стратегия работает, только если аксессуары Apple достаточно хороши, чтобы оправдать расходы в $159 (стартовая цена на AirPods) или на iPhone стоимостью $1 тыс. Но AirPods и Apple Watch пользуются огромным успехом и предлагают лучшую привязку к экосистеме Apple, чем любая другая цифровая услуга компании.И хотя технически вы можете использовать AirPods с телефоном на платформе Android, лучший опыт вы получите на iPhone, увеличивая шансы того, что люди продолжат обновлять свои "айфоны". Если услуги Apple были ключевой темой для компании на протяжении 2018 и 2019 гг., то в этом году аналитики прогнозируют смещения акцента в сторону носимых устройств.