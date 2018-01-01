ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Минэнерго пока не получало новых заявок от российских компаний на поставки нефти в Белоруссию

      14:41Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Минэнерго пока не получало новых заявок от российских компаний на поставки нефти в Белоруссию, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

      Александ Новак. Фото: Минэнерго

      "У нас ситуация в нефтяной отрасли рыночная, и наши компании самостоятельно принимают решения по заключению договоров на поставки своей продукции. В настоящее время заявок нет. Заявки только есть со стороны компании "РуссНефть", вы об этом знаете", - отметил Новак.

      Белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили 3 января загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, заявил "Белнефтехим". Белоруссия приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

      Между тем "Белнефтехим" договорился о первой поставке нефти из России без премии для поставщика. Новые поставки и запасы нефти позволят обеспечить безостановочную работу НПЗ в январе.

      При этом "РуссНефть" заключила разовые контракты на поставку нефти в Белоруссию, речь идет о 30 тыс. тонн сырья для Мозырского НПЗ.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: Минэнерго, Белоруссия, Мозырский НПЗ, Александр Новак, "РуссНефть"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить