Минэнерго пока не получало новых заявок от российских компаний на поставки нефти в Белоруссию, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Александ Новак. Фото: Минэнерго

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."У нас ситуация в нефтяной отрасли рыночная, и наши компании самостоятельно принимают решения по заключению договоров на поставки своей продукции. В настоящее время заявок нет. Заявки только есть со стороны компании "РуссНефть", вы об этом знаете", - отметил Новак.Белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили 3 января загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, заявил "Белнефтехим". Белоруссия приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.Между тем "Белнефтехим" договорился о первой поставке нефти из России без премии для поставщика. Новые поставки и запасы нефти позволят обеспечить безостановочную работу НПЗ в январе.При этом "РуссНефть" заключила разовые контракты на поставку нефти в Белоруссию, речь идет о 30 тыс. тонн сырья для Мозырского НПЗ.