Топилин назвал расходы на реализацию предложений по маткапиталу

Расходы на реализацию предложений из Послания президента РФ Федеральному собранию, касающихся увеличения материнского капитала, составят около 100 млрд руб. в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Максим Топилин.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."По моим прикидкам, в этом году это будет дополнительно расходов - не обязательств, а расходов, это разные вещи - думаю, что это предложение Владимира Владимировича по материнскому капиталу будет дополнительно около 100 млрд руб. в этом году - именно расходов", - заявил Топилин (цитата "Прайм").В обращении к Федеральному собранию президент РФ предложил принять новые меры, в том числе по расширению программы материнского капитала.Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., "сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года". "Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года", - отметил Путин в Послании Федеральному собранию.Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет."Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить", - отметил президент РФ."Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - заявил Путин.Среди новых мер:– 466 тыс. руб. материнского капитала можно получить при рождении первого ребенка,– при рождении второго ребенка маткапитал увеличивается еще на 150 тыс. руб. с ежегодной индексацией,– ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет."Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше.Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия, - пояснил Путин. - Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало.Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка"."Историческая обязанность - выйти из демографической ловушки. Сбережение и преумножение народа - высший национальный приоритет", - подчеркнул российский лидер.