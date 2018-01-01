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      Минфин успешно стартовал на рынке ОФЗ

      15:25Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Министерство финансов РФ начало год на долговом рынке, успешно разместив самые длинные облигации федерального займа.

      Объем размещения составил 42,8 млрд руб., при этом спрос был выше - 54,887 млрд руб.

      Доходность по цене отсечения ОФЗ 26230 с погашением в марте 2030 г. составила 6,42%, что превышает уровень закрытия во вторник на 3 базисных пункта.

      "Это достаточно хорошие результаты как для данного выпуска, так и для текущей конъюнктуры", - рассказал Bloomberg аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Грицкевич.

      По его словам, с начала года доходность кривой снизилась на 15-20 базисных пунктов и отражает ключевую ставку Банка России на уровне 5,5-5,75%.

      Ведомство в этом квартале cделает упор на средне- и долгосрочные бумаги в рамках плана в рамках плана занять на внутреннем рынке 600 млрд руб.

      На втором безлимитном аукционе инвесторам будет предложен выпуск ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г.

      Спрос на семилетнюю бумагу, скорее всего, будет вдвое ниже, но квартальный план Минфина сегодня может быть выполнен уже на 10%, написал агентству Bloomberg Георгий Ващенко, глава управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

      Стоит добавить, что на валютном рынке сегодня рубль торгуется стабильно. В первой половине дня российская валюта дешевела, однако затем начала укрепляться.

      Сегодня все внимание рынков приковано к подписанию первой части сделки между Китаем и США и публикацией ее деталей.

      Рубрики: Валютный рынок, Облигации

      Метки: облигации, рубль, Минфин, ОФЗ, аукционы

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