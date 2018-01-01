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      Греф: ставки по ипотеке продолжат снижаться

      16:05Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Ставки по ипотечным кредитам в стране продолжат снижаться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

      "У нас все хорошо с ипотекой... Ставки будут падать, сейчас капитал увеличат, поэтому с ипотекой все будет хорошо", - заявил журналистам глава крупнейшего российского банка после оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

      Путин в своем выступлении, в частности, призвал все банки - не только с госучастием - активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.

      По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в рублях в России в ноябре обновила минимальное за последние два года значение в 9,19% после 9,4% в октябре, передает РИА "Новости".

      Рубрики: Финансы

      Метки: ипотека, Герман Греф

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