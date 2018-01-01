ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.117 КОНСТИТУЦИИ - МЕДВЕДЕВ

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Глава Счетной палаты России назвал послание президента "самым дорогим" на своей памяти

      15:45Распечатать

      EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал Послание президента РФ к Федеральному собранию как "самое дорогое" на его памяти.

      "Это, на моей памяти, самое дорогое послание президента", - сказал Кудрин.

      Ссылки по теме

      Кудрин также отметил, что расходы на озвученные президентом экономические меры, включая социальные, потребуют от 400 млрд до 500 млрд руб. в год.

      Как писали "Вести.Экономика", социальные инициативы, которые в Послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин, ускорят рост ВВП РФ в 2020 г. на 0,3%, заявили в Минэкономразвития.

      "Совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта относительно траектории без озвученных мер", - говорится в сообщении.

      Кроме того, в МЭР заявили, что социально-экономические инициативы президента в 2020 г. обойдутся в 0,3 трлн руб., а начиная с 2022 г. будут стоить более 0,6 трлн руб. в год.

      "Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 трлн руб., а начиная с 2022 г. будет составлять более 0,6 трлн руб. в год", – говорится в сообщении ведомства.

      В министерстве пояснили, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Счетная палата, Послание к Федеральному собранию

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить