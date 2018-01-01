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      Глава Maersk предупредил о рисках антимонопольной политики ЕС

      16:46Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Строгое соблюдение правил конкуренции препятствует развитию в Европейском союзе мировых лидеров, способных конкурировать с китайскими и американскими компаниями, предупредил глава судоходной компании Maersk Сорен Скоу. Об этом сообщает Reuters.

      Глава Maersk Сорен Скоу. Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

      "Действительно ли это хорошая идея, что мы не позволяем создать европейского мирового лидера? При этом мы рискуем уступить китайской компании, на которую Европейский союз не имеет никакого влияния", - сказал Скоу в интервью датскому изданию Finans.

      "Политика в области конкуренции не должна сводиться только к защите потребителей. Это очень важно, но если это не позволит нам создать правильные европейские компании, способные конкурировать на мировом рынке, это может стать огромной проблемой для ЕС в долгосрочной перспективе", - заявил Скоу.

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      "Мы не можем позволить США и Китаю победить в глобальной гонке технологий, в то время как мы тратим свое время на обсуждение вопросов, относящихся к отраслям промышленности прошлого века", - добавил он.

      В ответ на комментарии Скоу пресс-секретарь Еврокомиссии заявила агентству Reuters, что политика ЕС "не препятствовала созданию европейских чемпионов".

      "На протяжении многих лет комиссия разрешала многочисленные крупные слияния, которые привели к созданию европейских чемпионов или позволили им расти, такие как поглощение Peugeot Opel и приобретение InBev SABMiller", - подчеркнула пресс-секретарь.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в прошлом году Европейская комиссия заблокировала сделку по объединению активов Alstom и Siemens в сфере железнодорожного машиностроения в целях защиты конкуренции.

      Срыв сделки побудил Германию и Францию призвать к пересмотру конкурентной политики ЕС, чтобы лучше отвечать на глобальные вызовы.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Еврокомиссия, конкуренция, Maersk, Сорен Скоу

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