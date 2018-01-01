ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.117 КОНСТИТУЦИИ - МЕДВЕДЕВ

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Чистая прибыль Bank of America сократилась на 2,6% в 2019 году

      16:06Распечатать

      EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль американского банка Bank of America (BofA) в 2019 г. составила $27,43 млрд, что на 2,6% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.

      Разводненная прибыль на акцию составила $2,75 против $2,61 в 2018 г. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила $91,244 млрд, что на 0,25% больше показателя годом ранее.

      Чистая прибыль финансовой организации по итогам IV квартала 2019 г. составила $6,994 млрд, что на 4% меньше показателя за октябрь-декабрь 2018 г.

      Разводненная прибыль на акцию достигла $0,74 против $0,7 годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 1,2% до $22,35 млрд. Аналитики ожидали показателя в $22,22 млрд.

      "В стабильно растущей экономике, отмеченной активной клиентской деятельностью, наша команда провела еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, при этом пристально следя за расходами. В 2019 г. мы также... вернули акционерам $34 млрд посредством выплаты дивидендов и выкупа акций", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана.

      Рубрики: Финансы

      Метки: прогноз, Bank of America, выручка, чистая прибыль, BofA

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить