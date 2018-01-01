Чистая прибыль Bank of America сократилась на 2,6% в 2019 году

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Чистая прибыль американского банка Bank of America (BofA) в 2019 г. составила $27,43 млрд, что на 2,6% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Разводненная прибыль на акцию составила $2,75 против $2,61 в 2018 г. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила $91,244 млрд, что на 0,25% больше показателя годом ранее.Чистая прибыль финансовой организации по итогам IV квартала 2019 г. составила $6,994 млрд, что на 4% меньше показателя за октябрь-декабрь 2018 г.Разводненная прибыль на акцию достигла $0,74 против $0,7 годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 1,2% до $22,35 млрд. Аналитики ожидали показателя в $22,22 млрд."В стабильно растущей экономике, отмеченной активной клиентской деятельностью, наша команда провела еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, при этом пристально следя за расходами. В 2019 г. мы также... вернули акционерам $34 млрд посредством выплаты дивидендов и выкупа акций", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана.