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      Путин поручил создать авиакомпанию для Дальнего Востока и труднодоступных регионов

      15:35Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". В России создадут авиакомпанию, которая займется перевозкой пассажиров и грузов на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах России.

      Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента Владимира Путина правительству.

      "Правительству РФ внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - отмечено в поручении.

      Правительство обязано представить доклад по этому вопросу до 31 января.

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: авиакомпания, самолет, правительство, Дальний Восток, пассажир

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