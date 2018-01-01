Путин поручил создать авиакомпанию для Дальнего Востока и труднодоступных регионов

В России создадут авиакомпанию, которая займется перевозкой пассажиров и грузов на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах России.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента Владимира Путина правительству."Правительству РФ внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - отмечено в поручении.Правительство обязано представить доклад по этому вопросу до 31 января.