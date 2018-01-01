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      Кабмин Украины запретил приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализницы"

      17:17Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Правительство Украины утвердило перечень стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

      "Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать", - заявил Гончарук.

      В первой части перечня перечислено несколько десятков предприятий, занимающихся разными сферами деятельности, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укрзализница" ("Украинская железная дорога") "Укрпочта" и другие. В документе указано, что часть государственного капитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция. То есть частичная приватизация этих компаний кабмином допускается, однако государство будет владеть большинством их акций.

      Вторая часть перечня включает предприятия, где государство является собственником на 100%, сообщил ТАСС. Среди них кроме прочих присутствуют "Энергоатом", "Укрэнерго", военные заводы, завод "Антонов", предприятия химической промышленности и других сфер.

      Гончарук пояснил, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.

      "Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная рада", - заключил премьер.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: приватизация на Украине, экономика Украины, Алексей Гончарук

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