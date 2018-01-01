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      "НОВАТЭК" в 2019 году увеличил добычу газа на 8,6% до 75 млрд куб. м

      16:04Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". По предварительным данным, "НОВАТЭК" в 2019 г. увеличил добычу газа на 8,6% до 74,7 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов увеличилась на 2,9% до 12,15 млн тонн.

      Продажи природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составили 78,45 млрд куб. м (+ 8,8% в годовом выражении). В том числе в России продано 65,65 млрд куб. м газа, а продажи СПГ на международных рынках составили 12,8 млрд куб. м (9,28 млн тонн).

      Переработка газового конденсата на Пуровском ЗПК снизилась на 2% до 10,8 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге переработано 6,9 млн тонн стабильного газового конденсата (- 0,7%).

      Объем продаж с комплекса в Усть-Луге составил 6,98 млн тонн, в том числе 4,5 млн тонн нафты, 1,068 млн тонн керосина, 1,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Продажи нефти составили 4,8 млн тонн, стабильного газового конденсата - 1,74 млн тонн.

      Почти 1,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 604 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки отражены к концу 2019 г. как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: газ, СПГ, Усть-Луга, Леонид Михельсон, "НОВАТЭК"

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