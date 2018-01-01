"НОВАТЭК" в 2019 году увеличил добычу газа на 8,6% до 75 млрд куб. м

По предварительным данным, "НОВАТЭК" в 2019 г. увеличил добычу газа на 8,6% до 74,7 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов увеличилась на 2,9% до 12,15 млн тонн.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Продажи природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составили 78,45 млрд куб. м (+ 8,8% в годовом выражении). В том числе в России продано 65,65 млрд куб. м газа, а продажи СПГ на международных рынках составили 12,8 млрд куб. м (9,28 млн тонн).Переработка газового конденсата на Пуровском ЗПК снизилась на 2% до 10,8 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге переработано 6,9 млн тонн стабильного газового конденсата (- 0,7%).Объем продаж с комплекса в Усть-Луге составил 6,98 млн тонн, в том числе 4,5 млн тонн нафты, 1,068 млн тонн керосина, 1,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Продажи нефти составили 4,8 млн тонн, стабильного газового конденсата - 1,74 млн тонн.Почти 1,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 604 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки отражены к концу 2019 г. как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.