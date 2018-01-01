ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.117 КОНСТИТУЦИИ - МЕДВЕДЕВ

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Чистая прибыль Goldman Sachs в 2019 году сократилась до $8,46 млрд

      16:36Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs в 2019 г. составила $8,466 млрд, что на 19% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

      Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года сократилась на 20% в годовом выражении до $7,89 млрд. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $21,03 против $25,27 годом ранее.

      Выручка банка за отчетный период при этом снизилась на 0,2% до $36,546 млрд. Операционные расходы Goldman Sachs выросла на 6% до $24,898 млрд.

      Чистая прибыль банка по итогам IV квартала составила $1,917 млрд против $2,538 млрд годом ранее.

      Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала составила $1,724 млрд против показателя в $2,322 млрд в 2018 г.

      Разводненная прибыль на акцию за IV квартал составила $4,69 против $6,04 годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит $5,56.

      Квартальная выручка при этом выросла на 23% до $9,95 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $8,53 млрд. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 42% до $7,298 млрд.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Goldman Sachs, прогноз, выручка, чистая прибыль

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить