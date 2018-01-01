Чистая прибыль Goldman Sachs в 2019 году сократилась до $8,46 млрд

Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs в 2019 г. составила $8,466 млрд, что на 19% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года сократилась на 20% в годовом выражении до $7,89 млрд. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $21,03 против $25,27 годом ранее.Выручка банка за отчетный период при этом снизилась на 0,2% до $36,546 млрд. Операционные расходы Goldman Sachs выросла на 6% до $24,898 млрд.Чистая прибыль банка по итогам IV квартала составила $1,917 млрд против $2,538 млрд годом ранее.Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала составила $1,724 млрд против показателя в $2,322 млрд в 2018 г.Разводненная прибыль на акцию за IV квартал составила $4,69 против $6,04 годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит $5,56.Квартальная выручка при этом выросла на 23% до $9,95 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $8,53 млрд. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 42% до $7,298 млрд.