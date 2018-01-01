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      Госдума быстро рассмотрит законопроекты по соцпредложениям из Послания Путина Федеральному собранию

      16:24Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал максимально быстро внести законопроекты для воплощения предложений из социальной части Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, обсуждение в Госдуме пройдет на следующей неделе.

      Вячеслав Володин

      "Что касается послания и вопросов, связанных с его социальной частью, вопросов, связанных с принятием законов и решений, которые касаются именно законодательного обеспечения, мы откладывать в долгий ящик не будем.

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      Здесь мы будем максимально эффективны, будем выходить на решения и подходы, которые отсекают бюрократию и вот эти проволочки, связанные с регламентом. Мы договорились, чтобы как можно быстрее законы были приняты, провести консультации уже в начале следующей недели, с тем чтобы у нас нормы, о которых говорил президент, заработали с 1 января 2020 г.", - отметил Володин.

      В свою очередь глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский отметил: "Законы, касающиеся реализации задач, озвученных президентом в своем послании, и в социальной сфере парламент может принять уже в феврале, если правительство оперативно внесет их на рассмотрение".

      Деньги в бюджете на эти цели предусмотрены. Кроме того, "правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов", подчеркнул Рязанский.

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Госдума, законопроект, Послание Федеральному собранию, Вячеслав Володин

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