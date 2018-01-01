Госдума быстро рассмотрит законопроекты по соцпредложениям из Послания Путина Федеральному собранию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал максимально быстро внести законопроекты для воплощения предложений из социальной части Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, обсуждение в Госдуме пройдет на следующей неделе.

Вячеслав Володин

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Что касается послания и вопросов, связанных с его социальной частью, вопросов, связанных с принятием законов и решений, которые касаются именно законодательного обеспечения, мы откладывать в долгий ящик не будем.Здесь мы будем максимально эффективны, будем выходить на решения и подходы, которые отсекают бюрократию и вот эти проволочки, связанные с регламентом. Мы договорились, чтобы как можно быстрее законы были приняты, провести консультации уже в начале следующей недели, с тем чтобы у нас нормы, о которых говорил президент, заработали с 1 января 2020 г.", - отметил Володин.В свою очередь глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский отметил: "Законы, касающиеся реализации задач, озвученных президентом в своем послании, и в социальной сфере парламент может принять уже в феврале, если правительство оперативно внесет их на рассмотрение".Деньги в бюджете на эти цели предусмотрены. Кроме того, "правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов", подчеркнул Рязанский.