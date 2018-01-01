Нетаньяху: Израиль превращается в энергетическую сверхдержаву, страна начала экспорт газа в Египет

Израиль начал 15 января экспорт газа в Египет. В совместном заявлении Израиля и Египта это событие названо "важным шагом, отвечающим интересам" двух стран.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Данный шаг позволит Израилю экспортировать природный газ в Европу после переработки его на египетских предприятиях по производству сжиженного газа и продвигать статус Египта как регионального газового хаба", - отмечено в совместном заявлении Израиля и Египта, сообщает "Интерфакс".Газ в Египет пойдет с месторождения "Левиафан", а затем и с месторождения "Тамар" на средиземноморском шельфе Израиля."Израиль быстро превращается в энергетическую сверхдержаву, страну-экспортера энергоносителей", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Газопровод, который мы продвигаем и над которым много лет работает министр энергетики Юваль Штайниц, совершает революцию в энергетической отрасли Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.Египет и Иордания в 2018 г. заключили договор о поставках газа с израильских месторождений "Левиафан" и "Тамар".В начале января Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставок газа с израильского "Левиафана" и кипрского "Афродита" в Европу. Проектная мощность газопровода составляет 10 млрд куб. м газа в год.