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      Нетаньяху: Израиль превращается в энергетическую сверхдержаву, страна начала экспорт газа в Египет

      16:50Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Израиль начал 15 января экспорт газа в Египет. В совместном заявлении Израиля и Египта это событие названо "важным шагом, отвечающим интересам" двух стран.

      "Данный шаг позволит Израилю экспортировать природный газ в Европу после переработки его на египетских предприятиях по производству сжиженного газа и продвигать статус Египта как регионального газового хаба", - отмечено в совместном заявлении Израиля и Египта, сообщает "Интерфакс".

      Газ в Египет пойдет с месторождения "Левиафан", а затем и с месторождения "Тамар" на средиземноморском шельфе Израиля.

      "Израиль быстро превращается в энергетическую сверхдержаву, страну-экспортера энергоносителей", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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      "Газопровод, который мы продвигаем и над которым много лет работает министр энергетики Юваль Штайниц, совершает революцию в энергетической отрасли Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

      Египет и Иордания в 2018 г. заключили договор о поставках газа с израильских месторождений "Левиафан" и "Тамар".

      В начале января Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставок газа с израильского "Левиафана" и кипрского "Афродита" в Европу. Проектная мощность газопровода составляет 10 млрд куб. м газа в год.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Греция, Египет, Кипр, Израиль, "Левиафан", EastMed

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