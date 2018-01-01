Правительство России уходит в отставку в полном составе

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку.

Дмитрий Медведев после Послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.

Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву. Вот как свое решение прокомментировал президент.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"."Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями Послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания."Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.В свою очередь Владимир Путин поблагодарил членов правительства России за проделанную работу, хотя "не все получилось", отметил глава государства. Президент также попросил кабинет министров исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава правительства.Владимир Путин также завил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее Дмитрию Медведеву.Председателем Совбеза на данный момент является президент РФ."Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), мы сейчас говорили… Дмитрий Анатольевич Медведев был и главой государства, президентом РФ, и уже практически 8 лет возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в данной должности в новейшей истории. Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", - отметил глава государства.Он отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны."Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - заключил глава государства.По словам Путина, если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Дмитрия Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать."Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать, в ближайшее время буду просить депутатов также поддержать… Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - подчеркнул президент России.