ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.117 КОНСТИТУЦИИ - МЕДВЕДЕВ

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      Правительство России уходит в отставку в полном составе

      16:43Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку.

      Дмитрий Медведев после Послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.

      "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями Послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания.

      "Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.

      В свою очередь Владимир Путин поблагодарил членов правительства России за проделанную работу, хотя "не все получилось", отметил глава государства. Президент также попросил кабинет министров исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава правительства.

      Владимир Путин также завил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее Дмитрию Медведеву.

      Председателем Совбеза на данный момент является президент РФ.

      "Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), мы сейчас говорили… Дмитрий Анатольевич Медведев был и главой государства, президентом РФ, и уже практически 8 лет возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в данной должности в новейшей истории. Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", - отметил глава государства.

      Он отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.

      "Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - заключил глава государства.

      Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву. Вот как свое решение прокомментировал президент.

      По словам Путина, если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Дмитрия Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.

      "Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать, в ближайшее время буду просить депутатов также поддержать… Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - подчеркнул президент России.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Владимир Путин, отставка, Дмитрий Медведев

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