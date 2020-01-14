Глава ФНС Мишустин согласился занять должность премьер-министра РФ – Кремль

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Пик добычи нефти в Пермском бассейне может быть ближе, чем кажется

      17:51Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Уровень добычи нефти в Пермском бассейне в США ближе к пику, чем предполагают многие прогнозы, считает Адам Уотероус, управляющий Waterous Energy Fund. Об этом пишет Bloomberg.

      Фото: EPA/LARRY W. SMITH

      Уотероус считает финансовое положение сектора неустойчивым после нескольких лет разочаровывающей доходности для инвесторов и отрицательного свободного денежного потока. Поскольку рынки капитала сейчас в значительной степени избегают производителей сланцевой нефти, влияние начнет проявляться в добыче нефти и природного газа в Пермском бассейне, предупредил он.

      "Мы думаем, что мы достигли пикового уровня [добычи] в Пермском бассейне или близки к нему", - сказал Уотероус в интервью на прошлой неделе.

      Ссылки по теме

      "Североамериканский рынок нефти был чрезмерно капитализирован, что не является устойчивым", - добавил он.

      Прогнозирование пика добычи в Пермском бассейне на 2020 г. не является общепринятой точкой зрения. Существует множество споров о том, насколько рост добычи может замедлиться в этом году, поскольку сланцевики сокращают капитальные расходы. Однако в целом ожидается, что поставки будут расти, хотя и более медленными темпами.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по мнению аналитиков, трудности, с которыми в настоящее время сталкивается сланцевый сектор, намного серьезнее, чем последствия чрезмерно оптимистичного прогноза прибыли от нефтяных руководителей. Проблемным вопросом также является неудовлетворительные результаты основной деятельности компаний. Сланцевые скважины фактически не производят столько нефти, сколько рекламируется, вдобавок к этому они сокращают добычу более быстрыми темпами, чем обещал сектор.

      Если сланцевые скважины производят меньше продукции в течение своей жизни, чем компании заявляли инвесторам, то сами компании, вероятно, стоят намного меньше, чем считалось ранее. Это означает, что они будут добывать меньше нефти и газа, будут иметь меньше денежного потока, а не добытые запасы, на которых они сидят, могут стоить гораздо меньше, чем предполагалось.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада

      Метки: США, нефть, добыча, сланцевая нефть, Пермский бассейн

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить