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      Объем международных резервов России увеличился в 2019 году до $554,359 млрд

      17:46Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Объем международных резервов России (МРР) увеличился в декабре 2019 г. на $12,33 млрд (+2,3%) до $554,359 млрд, сообщает Банк России.

      В целом объем МРР вырос в январе-декабре на $85,864 млрд (+18,3%). К 1 января 2019 г. МРР составляли $468,495 млрд.

      Между тем стоимость монетарного золота в составе МРР увеличилась в декабре 2019 г. на $4,48 млрд (+4,2%) до $110,376 млрд. Доля золота в резервах выросла до 19,9%. В целом в 2019 г. стоимость золота в МРР увеличилась на $23,473 млрд (+27%), к 1 января 2019 г. показатель составлял $86,903 млрд.

      Объем валютных резервов (без учета золота) увеличился в декабре 2019 г. на $7,851 млрд (+1,8%) до $443,983 млрд. В целом в 2019 г. показатель вырос на $62,391 млрд (+16,4%) к 1 января 2019 г. - $381,592 млрд.

      МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

      В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г. В

      2015 г. МРР уменьшились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

      Максимального значения МРР достигли в августе 2008 г. - $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: доллар, евро, Банк России, золото, международные резервы России

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