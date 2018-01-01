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      Цены производителей в США в декабре выросли на 0,1%

      17:39Распечатать

      EPA/HANDOUT

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Рост цен производителей товаров и услуг в США в декабре слабо ускорился, как показали данные Министерства труда США.

      Индекс конечного спроса (PPI) в декабре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,1% по сравнению с ноябрем.

      Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты прогнозировали ноябрьский рост цен производителей на 0,2%.

      Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители индекс PPI в декабре вырос на 0,1% в месячном выражении.

      По сравнению с декабрем 2018 г. индекс PPI в декабре вырос на 1,3%, что ниже максимума 2,4%, достигнутого в апреле 2018 г. Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс вырос на 1,1% по сравнению с декабрем 2018 г.

      Как и другие индикаторы роста цен, индексы PPI указывают на то, что инфляционное давление остается умеренным, несмотря на низкий уровень безработицы и стабильный рост экономики США.

      Обычно индекс цен производителей следует тем же тенденциям, что и другие индикаторы инфляции, хотя он не всегда влияет на цены, которые платят потребители.

      Согласно данным, представленным министерством, индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем и на 2,3% по сравнению с декабрем предыдущего года, о чем писали "Вести.Экономика".

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, цены производителей, PPI

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