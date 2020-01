Рынок США: да будет сделка!

Фьючерсы на американские индексы в небольшом минусе перед открытием торгов среды. Инвесторы сегодня ждут подписания документов по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, раскрытия официальной информации по ее существу. Вчера S&P 500 незначительно отступил от максимумов, и сегодня инвесторы проявляют осторожность.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Сегодня США и Китай наконец подпишут документы по первой фазе торговой сделке, о которой было объявлено еще в октябре, но согласование ее растянулось на несколько месяцев. К настоящему моменту стороны отказались от введения новых пошлин, и сняли ряд действовавших. Однако, по последним сообщениям деловых СМИ, Вашингтон не готов отказаться от всех введенных в ходе торговой войны тарифов до выборов президента в 2020 г. Днем ранее появилась информация о том, что соглашение будет включать в себя обещания Китая о покупке товаров на $200 млрд в течение двух лет в четырех отраслях, в частности сельскохозяйственной продукции — на $40 млрд.В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 19%. Он далеко оторвался от 200-дневной скользящей средней.На премаркете дешевеют акции ритейлеров после слабых данных по продажам в праздничный сезон сети Target (-8%). Ранее о слабых результатах продаж в сезон скидок сообщали более мелкие игроки. Сегодня также дешевеют акции Walmart (-1,9%), а также Best Buy (-2,8%) и Hasbro (-2,1%), так как Target жаловалась именно на продажи игрушек и электроники. В аутсайдерах бумаги биотехнологической Nektar Therapeutics. Капитализация компании рухнула на 15%, так как два консультативных комитета FDA не рекомендовали для одобрения опиоидный препарат Nektar для лечения хронической боли в пояснице. На 4% дешевеют бумаги производителя искусственного мяса Beyond Meat, показавшие за предыдущую неделю фееричный рост. После публикации квартальных отчетов дешевеют акции Bank of America (-1,9%) и Goldman Sachs (-1,2%).Обнародованная статистика по ценам производителей оказалась слабой. PPI в декабре замедлил рост до 1,1% против прогнозных 1,3%. Днем ранее стало известно, что индекс потребительских цен не ускорил темпов роста. Эти отчеты говорят о том, что у ФРС нет в этом плане преград для дальнейшего снижения ставки, если оно потребуется.