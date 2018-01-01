Рынок США: да будет сделка!

Глава ФНС Мишустин согласился занять должность премьер-министра РФ – Кремль
Россияне потратили больше $1 млрд в мобильных приложениях за год
18:51
Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ
18:31
Более половины россиян положительно отнеслись к отставке правительства страны
18:04
Пик добычи нефти в Пермском бассейне может быть ближе, чем кажется
17:51
Объем международных резервов России увеличился в 2019 году до $554,359 млрд
17:46
Цены производителей в США в декабре выросли на 0,1%
17:39
17:39
Amazon инвестирует $1 млрд в индийский бизнес
17:38
Кабмин Украины запретил приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализницы"
17:17
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем
17:10
Нетаньяху: Израиль превращается в энергетическую сверхдержаву, страна начала экспорт газа в Египет
16:50
Глава Maersk предупредил о рисках антимонопольной политики ЕС
16:46
Правительство России уходит в отставку в полном составе
16:43
Чистая прибыль Goldman Sachs в 2019 году сократилась до $8,46 млрд
16:36
Госдума быстро рассмотрит законопроекты по соцпредложениям из Послания Путина Федеральному собранию
16:24
Чистая прибыль Bank of America сократилась на 2,6% в 2019 году
16:06
Греф: ставки по ипотеке продолжат снижаться
16:05
"НОВАТЭК" в 2019 году увеличил добычу газа на 8,6% до 75 млрд куб. м
16:04
Глава Счетной палаты России назвал послание президента "самым дорогим" на своей памяти
15:45
Путин поручил создать авиакомпанию для Дальнего Востока и труднодоступных регионов
15:35
Инвестиции в техсектор Великобритании в 2019 году росли быстрее, чем в США и Китае
15:29
Минфин успешно стартовал на рынке ОФЗ
15:25
Министр финансов России назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания президента
15:19
Топилин назвал расходы на реализацию предложений по маткапиталу
15:12
Социальные инициативы президента России ускорят рост ВВП на 0,3%
14:43
Минэнерго пока не получало новых заявок от российских компаний на поставки нефти в Белоруссию
14:41
Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до минимума с 2013 года
14:24
"Транснефть" может перераспределить поставки нефти через Белоруссию
14:16
В Минфине заявили о дивидендах ВТБ в 50% от прибыли по МСФО
14:15
Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл и еще 5 скандалов британской королевской семьи
14:12
Полный текст Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
14:00
Путин: необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
13:50
Снижение доходов ФРС – косвенный показатель серьезных проблем финсектора США
13:43
AirPods приносят больше денег, чем четыре соцсети вместе взятые
13:41
Путин призвал банки быстрее включаться в программу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
13:40
Инфляция в Великобритании в декабре замедлилась до минимума с ноября 2016 года
13:08
Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов на 5,692 млрд рублей
13:00
Путин предложил новые меры для повышения рождаемости в России
12:41
Сенат США готовится ограничить полномочия Трампа по Ирану
12:30
Первая фаза уже учтена рынками
12:27
"КамАЗ" поставит Москве 200 электробусов на 11,384 млрд рублей
12:18
Российский СПГ выгоднее: Индия отказывается от газопровода Иран - Пакистан
12:15
Индия войдет в проект освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл"
12:03
Авиакомпании России обновили рекорд третий год подряд
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Total перенесет финансовый центр из Лондона в Париж после Brexit
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Казахстан и Белоруссия до 20 января обсудят вопрос поставок нефти
11:15
Сбербанк увеличил кредитование населения и вклады в 2019 году
11:02
Власти Мальты раскрыли имена россиян, получивших "золотые паспорта"
10:47
Российским нефтяникам отменят налоговую льготу
10:45
Трамп требует от Apple разблокировать iPhone стрелка с американской авиабазы
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Рубрики: Акции, Комментарии
Метки: США, торговая сделка, БКС Брокер, Альберт Короев
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Первая фаза уже учтена рынками
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