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      Более половины россиян положительно отнеслись к отставке правительства страны

      18:04Распечатать

      EPA-EFE/DMITRY ASTAKHOV

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Большинство граждан России положительно относятся к отставке правительства страны, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

      Согласно результатам исследования 54% опрошенных россиян поддержали объявленную главой кабинета министров Дмитрия Медведева отставку правительства, о которой стало известно после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

      При этом 25% опрошенных восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить, а негативно к отставке правительства отнеслись 5% респондентов.

      В опросе приняли участие 1,6 тыс экономически активных россиян из всех округов России.

      Как писали "Вести.Экономика", Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку.

      "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти", - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания.

      "Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - отметил он.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Владимир Путин, отставка, Дмитрий Медведев, послание к Федеральному собранию, Superjob

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