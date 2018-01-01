Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Подготовка к голосованию по предложенным изменениям в Конституции России начнется после подписания соответствующего президентского указа.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Граждане России смогут высказать свое мнение по отношению к поправкам в основной закон РФ, при этом данный формат не будет являться референдумом по данному вопросу. Об этом в комментариях агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию в среду, 15 января, выступил с предложениями, которые подразумевают серьезные изменения в текущей структуре власти в России.В частности, речь идет о законодательном закреплении в Конституции России первостепенного значения российского законодательства над международным при принятии решений и требований в соответствии с международными законодательными нормами на территории РФ.Владимир Путин также предложил запретить государственным чиновникам – сенаторам, губернаторам, депутатам, членам правительства, судьям и ряду других госслужащих – иметь двойное гражданство. Кроме того прозвучали предложения по расширению полномочий Госдумы, в частности по утверждению премьер-министра и других членов правительства.Среди других ключевых предложений, вопрос о которых будет поставлен на голосовании, закрепление в конституции минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий на постоянной основе.Совету Федерации также предлагается предоставить полномочия по снятию с должностей судей Верховного и Конституционных судов России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти и другие предложения представляют собой серьезное реформирование законодательства, поэтому, по его словам, Владимир Путин "посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами".Сроки и порядок проведения данного данного голосования, как отметил Песков, "будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом".