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      Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ

      18:31Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Подготовка к голосованию по предложенным изменениям в Конституции России начнется после подписания соответствующего президентского указа.

      Граждане России смогут высказать свое мнение по отношению к поправкам в основной закон РФ, при этом данный формат не будет являться референдумом по данному вопросу. Об этом в комментариях агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

      Президент РФ Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию в среду, 15 января, выступил с предложениями, которые подразумевают серьезные изменения в текущей структуре власти в России.

      В частности, речь идет о законодательном закреплении в Конституции России первостепенного значения российского законодательства над международным при принятии решений и требований в соответствии с международными законодательными нормами на территории РФ.

      Владимир Путин также предложил запретить государственным чиновникам – сенаторам, губернаторам, депутатам, членам правительства, судьям и ряду других госслужащих – иметь двойное гражданство. Кроме того прозвучали предложения по расширению полномочий Госдумы, в частности по утверждению премьер-министра и других членов правительства.

      Среди других ключевых предложений, вопрос о которых будет поставлен на голосовании, закрепление в конституции минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий на постоянной основе.

      Совету Федерации также предлагается предоставить полномочия по снятию с должностей судей Верховного и Конституционных судов России.

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти и другие предложения представляют собой серьезное реформирование законодательства, поэтому, по его словам, Владимир Путин "посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами".

      Сроки и порядок проведения данного данного голосования, как отметил Песков, "будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом".

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Конституция РФ

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