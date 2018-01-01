Amazon инвестирует $1 млрд в индийский бизнес

Amazon выделит $1 млрд на то, чтобы вывести малый и средний бизнес Индии на рынок онлайн-торговли, заявил основатель компании Джефф Безос на мероприятии в Нью-Дели.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Выступая на мероприятии в Нью-Дели, Безос заявил, что XXI век станет "веком Индии", отметив, что к 2025 г. Amazon планирует потратить $10 млрд на экспорт товаров индийского производства. На данный момент инвестиции компании в страну составили $5,5 млрд.Вместе с этим ожидается, что трехдневный визит Безоса в Индию будет сопровождаться протестами. Тысячи представителей малого бизнеса в 300 индийских городах приготовились выйти на демонстрации — по мнению торговцев, Amazon вытесняет их с рынка, выставляя заниженные цены на своей платформе и отдавая предпочтение небольшому количеству крупных продавцов, сотрудничающих с компанией.В декабре прошлого года около 70 млн индийских розничных торговцев выступили с акциями протеста против компаний Flipkart (индийской фирме, принадлежащей Walmart) и Amazon. Предприниматели обвинили гигантов электронной коммерции в искусственном занижении цен, которое нарушает правила по защите местного бизнеса.Эскалацией конфликта частных предпринимателей и компаний стал индуистский фестиваль Дивали, который проходил в октябре. На фоне замедления потребительских расходов профсоюз индийских работников торговли столкнулся со снижением продаж на 60%. При этом Amazon и Flipkart сообщили о рекордных доходах от шестидневного фестиваля. Индийские частники обвинили компании в искусственном занижении цен и глубоком дисконте, требуя от правительства их закрытия в случае дальнейшего несоблюдения правил ведения бизнеса.Amazon заявили, что их торговцы устанавливают цены на свою продукцию по личному усмотрению. Flipkart сообщил, что компания предоставляют мерчантам рекомендации по ценам, которые будут способствовать лучшим продажам, однако в итоге предприниматели сами определяют стоимость своих товаров.В 2019 г. Индия приняла закон, запрещающий таким гигантам розничной торговли, как Amazon и Flipkart, вступать в эксклюзивные связи с продавцами и предлагать продукцию, в которой они имеют прямую финансовую заинтересованность. Когда новый закон вступил в силу, с виртуальных полок Amazon и Flipkart исчезли тысячи товаров.Новые правила, принятые властями Индии, могут привести к тому, что онлайн-продажи в 2022 г. окажутся на $46 млрд меньше, чем было бы без этих ограничений. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании PwC, их выводы цитирует агентство Reuters.В прошлом году Walmart потратил $16 млрд на приобретение Flipkart, а Amazon запланировала инвестировать в индийскую экономику в общей сложности порядка $5,5 млрд. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, новые правила приведут к тому, что некоторые инвестиции будут отложены или отменены, а таким компаниям, как Amazon и Flipkart, придется прибегать к созданию более сложной бизнес-структуры.Индия остается полем битвы Amazon за долю рынка, где компания Джеффа Безоса соперничает с Flipkart: согласно данным Forrester в 2018 г. доля Flipkart в Индии составляла 31,9%, в то время как Amazon - 31,2%.Как Amazon, так и Flipkart также находятся в центре внимания антимонопольного расследования по вопросу о том, не ущемляют ли они интересы малого бизнеса.